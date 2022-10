Pfedelbach II mit knapper Niederlage in Kupferzell

Die Pfedelbacher Zweite verliert nach einem guten Spiel am Sonntag, den 16.10.2022 kurz vor Schluss mit 1:2 beim TSV Kupferzell.

Ein Spielbericht, die Bilder vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online. Die Video-Highlights folgen...

Spielbericht:

TSV Kupferzell - TSV Pfedelbach II 2:1 (0:0)

Pfedelbach II wird für tolles Spiel nicht belohnt

Nach der bitteren Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Hessental wollte man gegen den Tabellenvierten Reaktion zeigen. Die Heimelf von Beginn an hellwach. Nach fünf Minuten konnte Torhüter Dietle mit einer Glanzparade den Rückstand verhindern. Drei Minuten später ein Fernschuß, der an die Latte klatschte. Pfedelbach in der 12. Minute mit seiner ersten großen Möglichkeit. Sahin Ercan wurde am linken Strafraumeck angespielt, zog direkt ab, der Ball ging jedoch rechts übers Tor. Kupferzell in der Folgezeit druckvoller und mit den besseren Möglichkeiten. Allerdings wurden alle sich bietenden Chancen zur Führung nicht genutzt. Pfedelbach immer wieder mit Konter im Spiel, insgesamt aber zu passiv. Beim Stand von 0:0 wurden die Seiten gewechselt.

Gleich nach der Pause Großchance für unseren TSV. Dennis Bantel zögerte mit dem Abschluss im Strafraum und der anschließende Schuss von Gustavo Messer wurde in letzter Sekunde von einem Kupferzeller Spieler mit dem Bein geblockt. Danach entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. In der 60. Spielminute versuchte Sahin Ercan am langen Pfosten abzuschließen, der Keeper konnte mit einem Reflex retten. In der 70. Spielminute die Führung für die Heimelf. Der Gästestürmer verwandelte eine Flanke unhaltbar mit dem Kopf in den Maschen. Pfedelbach hielt dagegen und konnte in der 82. Minute durch Jesse Hatos ausgleichen. Nach einem Freistoß von links vollstreckte er zum Ausgleich. Fünf Minuten später, aber die erneute Führung für Kupferzell. Die Abwehr zu inkonsequent, Torhüter Dietle kam zum völlig falschen Zeitpunkt aus seinem Tor und dies nutzte der Gegner und köpfte zur Führung ein. Die letzten Minuten zwar noch Möglichkeiten aber es blieb am Ende beim bitteren 2:1 für die Heimelf.

Tore:

70. 1:0 Gabriel Simmert

82. 1:1 Jesse Hatos

87. 2:1 Moritz Jakesch

Schiedsrichter: Manfred Schreibeis (Spfr Widdern)

Zuschauer: 150

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel der 2. Mannschaft

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel der 2. Mannschaft.

Videos vom Spiel:

Die Video-Highlights in der Zusammenfassung:

folgen...