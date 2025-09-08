Pfedelbach II mit knapper Niederlage im Derby

Die Pfedelbacher Zweite verlor am Sonntag, den 07.09.2025 auswärts bei der TSG Öhringen II mit 1:2. Das Pfedelbacher Führungstor erzielte Till Geiger. Die Ergebnisse und die Tabelle sind online. Ein Spielbericht folgt.

Knappe Niederlage im Derby

Am 3. Spieltag waren wir bei der TSG Öhringen 2 zu Gast. Leider hatte sich der Gastgeber mit einigen Spielern aus dem Landesliga-Kader der 1. Mannschaft verstärkt, so dass ein Vergleich zwischen zwei zweiten Mannschaften nicht stattfinden konnte.

Unser junges Team, mit einem Altersschnitt von unter 21 Jahren in der Startelf der Feldspieler, war von Beginn an sehr motiviert und kämpfte um jeden Ball

In der 17. Minute war es unser Till Geiger, der nach einem Eckball die Führung für uns erzielte. In der Folgezeit gab es viele intensive Zweikämpfe ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause hatte Devin Kisalar dann doch viel Platz halblinks vor dem Tor. Jedoch ging sein Schuss nur an den Pfosten.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir zwei Chancen, bei denen wir aber auch nicht erfolgreich waren.

In der 52. Minute hatten wir zum ersten Mal eine Unordnung in der Abwehrreihe und die TSG Öhringen nutzte das zum Ausgleich aus. Keine drei Minuten später war es unser ehemaliger Jugendspieler Jonas Stegmeier, der einen zu kurz abgewehrten Ball aus 20 Meter in unserem Tor versenkte.

Da wir dann auch 3 x verletzungsbedingt wechseln mussten war es schwierig den Gegner unter Druck zu setzen und es gelang der erhoffte Ausgleich nicht mehr.

Trotzdem war es 55 Minuten von unseren Spielern eine sehr gute Leistung und insgesamt ein gutes Spiel. Wir sind auf einem guten Weg und freuen uns über viele Zuschauer zum nächsten Heimspiel am Sonntag, 14.09. um 15.00 Uhr gegen den TSV Ohrnberg!

TSG Öhringen II: - Trainer: Alperen Tali

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Dean Bertleff, Till Geiger (43. Vincent Ojukwu) (86. Fabian Grill), Colin Steigauf (60. Semin Giebisch), Luca Schanz, Ben Federolf, Marco Karp, Lauri Ostheimer, Devin Kisalar (70. Gottfried Messer), Jonas Kress, Fabio Schmid (60. Patrick Magiera) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

Tore: 0:1 Till Geiger (17.)

Schiedsrichter: Jeremy Tietz (TSV Crailsheim)

Zuschauer: keine Angabe

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsg-oehringen-ii-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVASO000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Hier gibts das Stadionheft zum Heimspiel der 1. Mannschaft zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-2-heft-gegen-tg-boeckingen

