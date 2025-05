Pfedelbach II mit Heimniederlage gegen Gaisbach II

Die Pfedelbacher Zweite verlor am Sonntag, den 11.05.2025 zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den SSV Gaisbach II mit 1:2. Das Tor für unseren TSV erzielte Semin Giebisch. Ein Spielbericht, die Bilder, die Video-Highlights vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Pfedelbach II verliert auch gegen Gaisbach II

Nach 6 Minuten wurde Adrian Reck mit einem Traumpass geschickt und er hatte nur noch den Torhüter vor sich. Sein Abschluss landete aber über dem Tor.

Vier Minuten später die Gästeführung. Der erste Torschuss der Gäste war direkt drin. Ein Gaisbacher Spieler zog aus ca. 25 Metern ab. Der Ball sprang im rechten Eck vor Torhüter Andreas Bonet auf und war dann im Tor.

Pfedelbach danach um den Ausgleich bemüht jedoch mit keinen zwingenden Chancen.

Nach 32 Minuten stand nach einem schönen Pass Semin Giebisch frei vor dem Tor und schoss den Ball unten links zum 1:1 Ausgleich rein.

Drei Minuten vor der Halbzeit Gaisbach mit einem Konter und der Riesenchance zur Führung. Ein Spieler lief von links aufs Tor, schoss und Torhüter Bonet streckte sich und klärte überragend zur Ecke, die nichts einbrachte.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam nach einem Freistoß der Ball zu Semin Giebisch, der aus ca. 20 Metern direkt abzog und knapp links am Tor vorbei schoss.

Die erste gute Chance in Hälfte zwei hatte Pfedelbach. Adrian Reck bekam im Strafraum den Ball, drehte sich um seinen Gegenspieler und schoss das Spielgerät an die Querlatte.

Danach die Gäste mit zwei guten Chancen aber Pfedelbach konnte klären.

In der 69. Minute wurde es brenzlig für den TSV. Torhüter Andreas Bonet spielte den Ball einem Gaisbacher Spieler in die Füße und hatte Glück, dass dieser nicht direkt zum Abschluss kam. Das Tor wäre leer gewesen.

Als sich schon alle mit einem Unentschieden abgefunden hatten verlor ein Pfedelbacher Spieler im Vorwärtsgang den Ball kurz nach der Mittellinie und dann ging ein Gaisbacher alleine aufs Tor zu und legte quer für seinem Mitspieler, der frei zum 2:1 Sieg einschieben konnte.

TSV Pfedelbach II: Andreas Bonet, Pascal Fleisch, Till Geiger (81. Fabian Grill), Jan Heinze, Johannes Braun, Jochen Benner, Marlon Roth, Nicolas Baur (59. Marco Karp), Patrick Ostaszewski (67. Noah Ostheimer), Semin Giebisch (67. Fabio Schmid), Adrian Reck (86. Patrik Wildebrandt) - Trainer: Christian Martin - Trainer: Moritz Eberhardt

SSV Gaisbach II: Lucas-Jimmi Schütt, Lukas Heimerl, Boris Bartula, Jannik Zoller, Dimitri Dederer, Morris Münch, Sven Strecker (39. Mickey Hagner) (73. Sven Strecker), Sebastian Christian Gehring, Tim Bolanz, Felix Roll, Artem Rykov (88. Jonas Hartmayer) - Trainer: Andreas Zwetzich

Tore: 0:1 (8.), 1:1 Semin Giebisch (32.), 1:2 (89.)

Schiedsrichter: Vincenzo D’Elia (TSV Gerabronn)

Zuschauer: 20

