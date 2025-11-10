Pfedelbach II mit deutlichem Auswärtssieg in Kupferzell

Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 09.11.2025 beim TSV Kupferzell II mit 5:1. Die Tore erzielten 2x Lauri Ostheimer, 2x Fabian Großer und Marcel Brütting. Ein Spielbericht, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Deutlicher Auswärtssieg in Kupferzell

Nach der unglücklichen Niederlage gegen den SC Michelbach 2 ging es zum nächsten Auswärtsspiel nach Kupferzell. Der Gastgeber hatte vor dem Spiel zwei Punkte mehr als unsere Mannschaft.

Durch den Regen fand das Spiel auf dem Trainingsplatz statt. Die schlechteren Platzverhältnisse waren für uns aber kein Nachteil.

Die erste Chance hatte der TSV Kupferzell II, doch mit etwas Glück konnten wir die Situation klären. Danach übernahmen wir das Kommando und erarbeiteten uns Chance um Chance.

In der 24. und 29. Minute war es Lauri Ostheimer, der unser Team mit 2:0 in Führung schoss. Danach rollten einige Angriffe auf das Tor von Kupferzell. Fabian Großer (33. und 43. Minute) sowie Marcel Brütting (42. Minute) erhöhten noch vor der Pause auf 5:0.

In der 2. Halbzeit war die Konzentration nicht mehr so hoch. Auch die 5 Einwechslungen konnten keinen Schwung bewirken. In der 78. Minute gelang dem TSV Kupferzell II der Ehrentreffer.

Somit konnten wir uns durch eine sehr gute erste Halbzeit wieder mit drei Punkten belohnen und den Rückstand zu den vorderen Plätzen verkleinern.

Nach dem spielfreien Wochenende sind wir am 22.11. beim Tabellenführer TSG Waldenburg zu Gast.

TSV Kupferzell II: Ben Rader, Hannes Appenzeller (65. Timo Federolf), Tim Gundel, Mattis Salzer, Mika Jannik Brander (72. Thomas Buck), Luca Haaf, Maximilian Buck, Ricardo Jorge Alves Monteiro (46. Marc Götz), Lukas Klein (81. Richard König), Friedhelm Günzel, Patrik Kress (81. Johannes Assefa Teklewold) - Trainer: Michael Grombach - Trainer: Florian Feinauer

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Marcel Brütting (62. Thomas Meckbach), Dean Bertleff, Julian Haag, Colin Steigauf, Fabian Großer, Ben Federolf (62. Vincent Ojukwu), Jonas Martin (62. Gottfried Messer), Lauri Ostheimer (62. Fabian Grill), Jonas Kress, Sascha Arnold (62. Semin Giebisch) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

Tore: 0:1 Lauri Ostheimer (24.), 0:2 Lauri Ostheimer (29.), 0:3 Fabian Großer (33.), 0:4 Marcel Brütting (42.), 0:5 Fabian Großer (43.), 1:5 Mattis Salzer (78.)

Schiedsrichter: Julian Scheidel (SV Wachbach)

Zuschauer: k.A.

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-kupferzell-ii-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVDR4000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Vorschau: