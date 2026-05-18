– Foto: Marc Hofacker

Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 17.05.2026 zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den TSV Kupferzell II mit 6:0. Die Tore erzielten 2x Semin Giebisch, 2x Till Geiger, Patrick Ostaszewski und Marcel Brütting. Ein Spielbericht, die Bilder, die Video-Highlights vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Pfedelbach II mit 6:0 Schützenfest gegen Kupferzell II

Den Pfedelbacher Torreigen eröffnete Semin Giebisch in der 14. Minute. Vorausgegangen war ein Freistoß. Patrick Magiera lief aus ca. 20 Metern an und schoss den Ball wie ein Strich gezogen aufs Tor. Der Torhüter konnte den Ball nur nach vorne prallen lassen und den Abpraller schoss Marcel Brütting an den rechten Pfosten. Von dort fiel der Ball Ben Federolf vor die Füße und dessen Schuss blockte ein Gästespieler mit dem Fuß auf der Linie. Wiederum fiel der Ball Ben Federolf vor die Füße und dieses Mal prallte der Ball am Torhüter ab und fand den Weg zu Semin Giebisch, der ihn nur noch ins Tor schießen musste.

In der 23. Minute schwächten sich die Gäste selbst. Aus Frust an einem nicht geahndeten Foul beleidigte Salzer den Schiedsrichter und wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen.

Nach 36 Minuten folgte dann der zweite Pfedelbacher Treffer. Nach einem Einwurf von Patrick Magiera auf Ben Federolf ging dieser bis zur Torauslinie durch und spielte den Ball zurück auf Till Geiger, der keine Mühe hatte den Ball im Tor unterzubringen.

Dies war zugleich auch der Halbzeitstand.

In Hälfte zwei spielte Pfedelbach II weiter nach vorne und kam in Minute 56 wiederum durch Semin Giebisch zum 3:0. Devin Kisalar spielte den Ball aus der Mitte auf rechts zu Marco Karp. Dieser ging mit Tempo die Linie runter und passte den Ball in die Mitte zu Semin Giebisch. Dieser musste nur noch den Fuß hinhalten.

Nur eine Minute später lag der Ball erneut im Gästetor. Pfedelbach mit einem Ballgewinn im Mittelfeld und Devin Kisalar spielte den Ball in die Gasse zu Till Geiger. Der stand dann alleine vor dem Torhüter und erzielte das 4:0.

Pfedelbach danach mit einem vierfachen Wechsel.

Nach 69 Minuten durfte sich dann auch der eingewechselte Patrick Ostaszewski in die Torschützenliste eintragen. Im Anschluss an eine Ecke schoss Dean Bertleff den Ball aufs Tor. Dieser wurde abgewehrt und Marcel Brütting setzte zum Fallrückzieher an. Dabei ging er und ein Gästespieler zu Boden und der Ball lag frei. Dies erkannte Patrick Ostaszewski und schoss den Ball aus kurzer Distanz zum 5:0 ins Tor.

Vier Minuten später erlief Marco Karp einen Abwurf des Gästetorhüters und schoss von der rechten Außenbahn aufs Tor. Der Torhüter konnte den Ball nur prallen lassen und Marcel Brütting staubte zum 6:0 ab.

Kurz vor Ende der Partie kamen dann auch die Gäste nochmal zu zwei Chancen, die allerdings nicht den Weg ins Tor fanden.

Somit blieb es bei einem souverän verdienten 6:0 Heimsieg.

TSV Pfedelbach II: Timo Spohn, Marcel Brütting, Dean Bertleff, Till Geiger, Julian Haag (46. Marco Karp), Colin Steigauf, Ben Federolf (60. Patrick Ostaszewski), Jonas Martin, Devin Kisalar (60. Fabian Grill), Semin Giebisch (60. Tim Stegmeier), Patrick Magiera (60. Vincent Ojukwu) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

TSV Kupferzell II: Nils Ellmers, Marco Federolf, Hannes Appenzeller, Tim Gundel, Mattis Salzer, Luca Haaf, Johannes Assefa Teklewold, Maximilian Buck, Lukas Klein, Timo Federolf, Patrik Kress - Trainer: Michael Grombach - Trainer: Florian Feinauer

Tore: 1:0 Semin Giebisch (14.), 2:0 Till Geiger (36.), 3:0 Semin Giebisch (56.), 4:0 Till Geiger (57.), 5:0 Patrick Ostaszewski (69.), 6:0 Marcel Brütting (73.)

Rot: Mattis Salzer (23./TSV Kupferzell II/Unsportlichkeit)

Schiedsrichter: Altay Kocak (Weinsberg)

Zuschauer: 25

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsv-kupferzell-m2-260517

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-ii-tsv-kupferzell-ii/-/spiel/02TO2AVLP4000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-ii-tsv-kupferzell-ii-562414

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

alle Highlights vom Spiel in der Zusammenfassung:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tsv-kupferzell-14207630-224779

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Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-14-heft-gegen-sg-sindringen-ernsbach-und-tsv-kupferzell-2

Vorschau:

Bereits am Donnerstag, den 21.05.2026 um 19.30 Uhr spielen wir erneut zu Hause das Nachholspiel gegen den TSV Hardthausen II.

Ein Vorbericht folgt.

Am kommenden Wochenende sind wir spielfrei.