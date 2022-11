Pfedelbach II mit 3:2 Sieg Derbysieger gegen Verrenberg!

Die Pfedelbacher Zweite gewann zu Hause am 13. Spieltag der Kreisliga A1 mit 3:2 das Derby gegen die TSG Verrenberg. Die Reserve verlor ihr Spiel mit 2:6.

Ein Spielbericht, die Bilder, die Video-Highlights von den Spielen, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Spielbericht:

TSV Pfedelbach II - TSG Verrenberg 3:2 (2:1)

Pfedelbach II feiert nach langer Durstrecke Derbysieg gegen Verrenberg

Pfedelbach ging von Beginn an konzentriert zu Werke und hatte in der 7. Spielminute die erste Großchance. Steve Ungerer hatte auf Antonio Bauerfeld aufgelegt, dessen Schuss verfehlte das Tor jedoch knapp. Eine Minute später machte es Tobias Lösch besser. Aus zentraler Position hämmerte er den Ball flach an den linken Innenpfosten und dann ins Tor. Nur vier Minuten später der Ausgleich für die Gäste. Sven Roßberg verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern direkt ins rechte Toreck. Danach wieder Pfedelbach am Drücker. In der 14. Spielminute Chance für Steve Ungerer, der Schiedsrichter hatte jedoch ein Abseits gesehen. Es ging nun hin und her mit Torchancen auf beiden Seiten. In der 36. Spielminute ertönte erneut die Pfedelbacher Torhymne. Dennis Bantel wurde im Strafraum angespielt, fackelte nicht lange und zog direkt ab. Der Ball passte genau in den rechten Torwinkel. Kurz darauf fast das 3:1 durch Luca Schanz. Der Gästekeeper konnte jedoch parieren.

Nach der Pause ein ähnliches Bild. Beide Teams bemüht in der Offensive, so dass es für den Zuschauer ein gut anzusehendes Kreisliga A Spiel war. Immer wieder Großchancen auf beiden Seiten. Zählbares kam dabei jedoch zunächst nicht heraus. Bis zur 79. Spielminute. Keeper Marvin Kahnt war etwas weit vor dem Tor und sein eigener Mitspieler Luca Schanz köpfte ihn über Kahnt ins eigene Tor zum 2:2 Ausgleichstreffer. Pfedelbach hätte bis zu diesem Zeitpunkt locker 1 bis 2 Tore anhand der guten Chancen nachlegen können. So wurde man für die miserable Chancenauswertung bestraft. Das Spiel näherte sich dem Ende, die Nachspielzeit hatte schon begonnen, als Dennis Bantel doch noch ein Happy End für den TSV zauberte. Er bekam den Ball im Strafraum und lenkte ihn zum 3:2 Derbysieg ins Tor.

Tore:

08. 1:0 Tobias Lösch

12. 1:1 Sven Roßberg

35. 2:1 Dennis Bantel

78. 2:2 Luca Schanz (Eigentor)

90.+2 3:2 Dennis Bantel

Schiedsrichter: Andre Bierhals (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)



Zuschauer: 120

