Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 31.08.2025 zu Hause in der Kreisliga B6 gegen die SGM Niedernhall/Weißbach II mit 3:1. Die Tore erzielten Till Geiger (2x) und Fabio Schmid. Ein Spielbericht, die Bilder, die Video-Highlights vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Pfedelbach II mit 3:1 Sieg zum Heimspielauftakt

Pfedelbach II nahm von Anfang an das Heft in die Hand. Bereits nach fünf Minuten die erste Chance für den TSV. Ein Freistoß von Tim Stegmeier flog in den Strafstoß und fand den Kopf von Devin Kisalar. Dessen Kopfball flog aber am Tor vorbei.

Drei Minuten später die nächsten Pfedelbacher Chancen. Nach einer Flanke von rechts wurden die Abschlüsse von Stegmeier und Schmid geblockt.

Pfedelbach weiter im Vorwärtsgang. Nach 22 Minuten die beste Chance im Spiel. Devin Kisalar zog aus ca. 20 Metern ab und der Ball wurde gerade noch zur Ecke abgefälscht.

Dann kam die 28. Minute und die Gäste gingen plötzlich in Führung. Ein direkter Freistoß aus ca. 25 Metern schlägt rechts oben im Toreck ein. Der Ball wurde immer länger und somit unhaltbar für Torhüter Radzium. Ein schöner Treffer.

Nach 30 Minuten wieder eine Chance für den TSV. Ein Freistoß von links durch Stegmeier kam an den rechten Pfosten und dort ging Sascha Arnold hoch zum Kopfball und der Gästekeeper klärte mit einer Riesenparade.

Fünf Minuten vor der Pause war es dann aber soweit. Jonas Martin brachte den Ball von links erneut vors Tor und dort stand Till Geiger goldrichtig und schoss den Ball zum verdienten 1:1 Ausgleich ins Tor.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte dann noch Schmid die 2:1 Führung auf dem Schlappen, ließ sie aber liegen.

Pfedelbach kam gut aus der Pause und hatte gleich eine Doppelchance. Zunächst hielt der Torhüter und dann brachte Till Geiger den Ball nicht im Tor unter.

In der 54. Minute ging der TSV dann hochverdient in Führung. Nach einem schönen Spielzug und einer Flanke von rechts ging Fabio Schmid vor dem Tor hoch und wuchtete den Ball zur 2:1 Führung ins Netz.

Pfedelbach wechselte jetzt munter durch und es dauerte bis zur 70. Minute bis der Ball wieder gefährlich vors Tor kam. Zuerst ließ Sascha Arnold liegen und dann kratzte der Keeper den Ball gerade noch so von der Linie.

In der 81. Minute gab es eine Ecke für Pfedelbach. Die Ecke kam gut und Lauri Ostheimer kam an den Ball, ließ einen Gegner stehen und schoss dann knapp rechts am Tor vorbei.

In der Nachspielzeit schickte Semin Giebisch Till Geiger auf die Reise und im zweiten Versuch brachte er den Ball zum 3:1 Endstand im Netz unter. Kurz darauf beendete Schiedsrichter Schlipf die Partie und Pfedelbach II bleibt weiter ungeschlagen

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Dean Bertleff, Till Geiger, Johannes Braun, Tim Stegmeier (56. Lauri Ostheimer), Luca Schanz (81. Vincent Ojukwu), Jonas Martin, Devin Kisalar (56. Marco Karp), Jonas Kress (56. Colin Steigauf), Sascha Arnold, Fabio Schmid (65. Semin Giebisch) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

SGM Niedernhall/Weissbach II: Dennis Donner, Sama Wolf, Yannik-Luca Dörr, Robin Schimke, Daniel Klisan, Jürgen Beck, Nils Babijak, Marvin Egner, Behnan Akin, Chris Weisler (72. Marvin Beug) - Trainer: Daniel Klisan

Schiedsrichter: Patrick Schlipf (TSV Ammertsweiler)

Tore: 0:1 Nils Babijak (28.), 1:1 Till Geiger (40.), 2:1 Fabio Schmid (54.), 3:1 Till Geiger (88.)

Zuschauer: 25

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsv-niedernhall-m2-250831

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-ii-sgm-niedernhall-weissbach-ii/-/spiel/02TO2AVAM4000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-ii-sgm-niedernhall-weissbach-ii-530942

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Jubel nach dem Spiel:

alle Highlights vom Spiel in der Zusammenfassung:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tsv-niedernhall-14207477-212794

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-1-heft-gegen-spfr-untergriesheim-und-sgm-niedernhall-weissbach-2