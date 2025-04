Pfedelbach II mit 1:4 Niederlage im Gemeindederby

Bereits nach 20 Sekunden zappelte der Ball im Pfedelbacher Netz. Die Gäste kombinierten sich bis zum Strafraum durch und dort kam Terzic an den Ball und schoss ihn zur Führung ins Netz.

Nach 15 Minuten die chance zum Ausgleich. Marlon Roth setzte sich auf links durch und passte vors Tor. Dort stand Dennis Bantel und schoss den Ball über das Tor.

Drei Minuten später Untersteinbach mit einer Doppelchance. Zuerst klatschte der Ball an die Querlatte, dann klärte Torhüter Radzium zur Ecke. Die anschliessende Ecke konnte Bühler frei zum 2:0 ins Tor köpfen.

Zehn Minuten später fast eine Kopie des 2:0. Wieder eine Ecke und Gebhardt köpfte den Ball an die Latte.

In der 31. Minute wurde Patrick Magiera im Strafraum gefoult aber der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus, Glück für die Gäste.

In der 38. Minute dann die nächste Hiobsbotschaft. Ben Federolf musste mit einer vermutlich schweren Verletzung vom Platz.

Kurz darauf ging nach einem Klassepass von Marlon Roth Dennis Bantel aufs Tor und scheiterte am Keeper.

Nach dem Seitenwechsel spielte Marlon Roth den Ball im Strafraum auf Dennis Bantel und der brachte den Ball nicht im Tor unter.

Nach 59 Minuten dann die Entscheidung. Keller wurde auf rechts steil geschickt und schob die Kugel unter Torhüter Radzium zum 0:3 ins Tor.

Drei Minuten vor Ende der Partie nach einer schönen Flanke von links köpfte Jochen Benner den Ball zum 1:3 ins Tor.

Den Schlusspunkt setzten dann wieder die Gäste. Ein hoher Ball kam in den Strafraum und Haußler stand alleine vor Radzium und schoss den Ball rechts neben dem Pfosten rein.

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Dean Bertleff (85. Gottfried Messer), Till Geiger, Ben Federolf (38. Marcel Brütting), Sascha Arnold, Marco Karp (75. Patrick Ostaszewski), Lauri Ostheimer, Marlon Roth, Albin Salihu (61. Jochen Benner), Dennis Bantel, Patrick Magiera (57. Semin Giebisch) - Trainer: Christian Martin - Trainer: Moritz Eberhardt

TSV Untersteinbach: Kevin Eggs, Matthias Bühler, Marcel Keller (77. Marvin Spengler), Chris Burkhardt, Nico Schuller, Sven Geist, Tim Kübler, Kai Keller (77. Stefan Haußler), Marvin Gebhardt, Niklas Wartenberg (46. David Uhl), Igor Terzic (60. Florian Kretschmann) - Trainer: Dennis Schablitzki - Trainer: Stefan Haußler - Trainer: Patrick Heigl

Schiedsrichter: Sebastian Härtig - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Igor Terzic (1.), 0:2 Matthias Bühler (18.), 0:3 Marcel Keller (59.), 1:3 Jochen Benner (87.), 1:4 Stefan Haußler (90.+3)

