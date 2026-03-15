Pfedelbach II mit 1:1 Unentschieden in Ohrnberg

– Foto: Marc Hofacker

Die Pfedelbacher Zweite spielte am Sonntag, den 15.03.2026 auswärts beim TSV Ohrnberg 1:1 Unentschieden. Das Pfedelbacher Tor erzielte Tim Stegmeier. Ein Spielbericht, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Unentschieden beim TSV Ohrnberg

Nach zwei Siegen waren wir beim TSV Ohrnberg zu Gast. Auf dem Rasenplatz war ein kontrollierter Spielaufbau schwierig. Auch weil beide Mannschaften hoch die Abwehrreihen anliefen wurden viele lange Bälle gespielt. Gute Torchancen waren in der 1. Hälfte Mangelware dafür gab es viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Kurz vor der Pause dann doch noch die Führung für die Ohrnberger. Ein Spieler setzte sich über unsere linke Seite gut durch und seine Flanke köpfte der Stürmer an den Pfosten und von da prallte dieser an den Rücken von unserem Torspieler Tobias und danach über die Linie.

Durch die Einwechslung von Lauri und Tim wollten wir mehr Druck aufbauen. Das gelang uns am Anfang auch gut und nach 5 Minuten vollendete Tim einen schönen Pass von Julian zum umjubelten Ausgleich. Jetzt war unsere stärkste Phase im Spiel. Weitere Chancen von Sascha, Tim und Paddy gingen nicht aufs Tor oder der Torspieler war auf dem Posten.

Am Schluss nochmal zwei gute Chancen für den Gastgeber, die aber Tobias gut entschärfte.

TSV Ohrnberg: Nicklas Passer, Jonas Frederik Winter, Sebastian Arnold, Lars Mugele, Richard Gruber, Stefan Mögerle, Sam Burkhardt, Paul Hammel, Felix Demsar, Yilmaz Canki, Finn Janne Guse - Trainer: Klaus Jürgen Thellmann

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Dean Bertleff, Julian Haag (72. Patrick Ostaszewski), Colin Steigauf, Luca Schanz, Jonas Martin, Marco Karp (46. Tim Stegmeier), Devin Kisalar, Jonas Kress, Sascha Arnold (85. Patrick Magiera), Patrik Wildebrandt (46. Lauri Ostheimer) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

Tore: 1:0 Yilmaz Canki (45.), 1:1 Tim Stegmeier (50.)

Schiedsrichter: Dieter Bembenek (SC Wiesenbach)

Zuschauer: keine Angabe

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-ohrnberg-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVGVS000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Bericht aus der Hohenloher Zeitung vom 17.03.2026:

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