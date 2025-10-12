Pfedelbach II mit 1:0 Heimsieg gegen Lampoldshausen

Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 12.10.2025 zu Hause am 8. Spieltag in der Kreisliga B6 gegen den SV Lampoldshausen mit 1:0. Das Tor für unseren TSV erzielte Dean Bertleff. Ein Spielbericht, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Frühe Führung: Pfedelbach startete druckvoll und belohnte sich bereits in der Anfangsphase. Dean Bertleff traf zur 1:0-Führung und brachte den TSV auf Kurs. Die frühe Führung war jedoch eher kontraproduktiv, denn nach der Führung ließen die Bemühungen des TSV schnell nach. Der Gegner versuchte zwar den Rückstand wettzumachen, war allerdings im Abschluss zu harmlos.

Verwaltete Führung: Nach dem Treffer ließ Pfedelbach das Spiel etwas ruhiger angehen – etwas zu ruhig. Die Gastgeber kontrollierten nun das Geschehen, ohne große Offensivakzente zu setzen. Lampoldshausen fand kaum Mittel, um gefährlich zu werden. Pfedelbach in dieser Phase viel zu passiv.

Zweite Halbzeit – Lampoldshausen drängt: Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Lampoldshausen deutlich engagierter. Mit viel Einsatz versuchten sie, den Ausgleich zu erzwingen. Das Spielgeschehen spielte sich nun fast nur noch in der Hälfte des TSV ab. Doch die Angriffe blieben meist harmlos oder wurden kurz vor dem Tor gestoppt. Pfedelbach in dieser Phase viel zu passiv. Der Ausgleich lag förmlich in der Luft. Doch trotz sehr guter Möglichkeiten war Lampoldshausen im Abschluss nicht konsequent genug und konnte die drohende Niederlage nicht abwenden.

Glücklicher Sieg: Pfedelbach verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff und konnte sich am Ende über einen glücklichen, aber nicht unverdienten Heimsieg freuen.

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Marcel Brütting (68. Patrick Magiera), Dean Bertleff (58. Vincent Ojukwu), Till Geiger, Julian Haag, Colin Steigauf, Luca Schanz (61. Gottfried Messer), Devin Kisalar (80. Thomas Meckbach), Jonas Kress, Sascha Arnold, Semin Giebisch (19. Jonas Martin) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

SV Lampoldshausen: Moritz Drexler, Björn Breitenöder, Marco Höger, Rouven Bauser, Matthias Förch, Marius Rieger, Michael Reichert, Jetlee Klaiber, Leon Haußecker, Mika Poch, Christoph Beck - Spielertrainer: Carsten Bühler

Tore: 1:0 Dean Bertleff (8.)

Schiedsrichter: Harald Köffler (Spvgg Hengstfeld-Wallhausen)

Zuschauer: 70

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-ii-sv-lampoldshausen/-/spiel/02TO2AVCB8000000VS5489BTVV0LE4BT