– Foto: Marc Hofacker

Die Pfedelbacher Zweite verlor am Sonntag, den 22.02.2026 zu Hause zum Rückrundenauftakt in der Kreisliga B6 gegen den TSV Zweiflingen mit 0:2. Ein Spielbericht, die Bilder, die Video-Highlights vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Pfedelbach II mit 0:2 Niederlage zum Rückrundenauftakt

In den ersten 15 Minuten tasteten sich beide Mannschaften noch ab, dann gab es die erste Ecke für die Gäste und daraus resultierte die 0:1 Führung. Die Ecke kam von links an den langen Pfosten und im Nachschuss war der Ball durch Huber drin.

Praktisch im Gegenzug hatte Pfedelbach II den Ausgleich auf dem Fuß. Nach einem Freistoß von links aus ca. 35 Metern durch Colin Steigauf kam der Ball an den rechten Torpfosten und dort köpfte Sascha Arnold den Ball an den Pfosten.

Nur zwei Minuten später schoss Devin Kisalar einen Freistoß aus ca. 25 Metern zentraler Position knapp über die Querlatte.

Pfedelbach hatte jetzt seine beste Phase in Hälfte eins, konnte sich aber nicht mit einem Tor belohnen.

Um die 40. Minute musste Pfedelbachs Torhüter Radzium erst einen Freistoß und dann eine Ecke klären.

Mit einer knappen Gästeführung wurden dann die Seiten gewechselt.

Erneut stand Keeper Radzium im Mittelpunkt. Zunächst lenkte er einen Schuss über die Latte, dann klärte er einen Freistoß zur Ecke.

In der 62. Minute gab es eine Ecke für Pfedelbach II. Die Ecke kam gut und der Ball zu Devin Kisalar. Der verlor allerdings den Ball an einen Gegner und dann lief der Konter für die Gäste. Ein Schuss aus einem halben Meter ging an die Hand eines Pfedelbachers und dann pfiff der Schiedsrichter Handelfmeter für die Gäste.

Weckert ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte sicher zum 0:2.

Pfedelbach war nun der Stecker gezogen. Erst in der Nachspielzeit gab es nochmal eine gute Chance. Nach einer Flanke von links hatte Sascha Arnold die Chance aber der Ball wollte heute einfach nicht ins Tor der Gäste.

Somit blieb es am Ende bei einer 0:2 Heimniederlage zum Rückrundenauftakt.

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Dean Bertleff, Fabian Grill, Till Geiger (68. Patrick Ostaszewski), Colin Steigauf, Ben Federolf (68. Tim Stegmeier), Jonas Martin, Devin Kisalar (79. Marco Karp), Jonas Kress, Vincent Ojukwu (46. Julian Haag), Semin Giebisch (46. Lauri Ostheimer) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

TSV Zweiflingen: Christian Hetzer, Ralf Specht, Tim Carle, Nico Weckert, Lukas Schäfer (80. Julian Siering), Noah Huber, Denis Weippert (57. Nico Weippert), Marco Gronbach, David Mugele, Tim Specht (83. Aaron Humm), Fredrik Streeb (91. Hannes Blachut) - Trainer: Ruben Saager

Tore: 0:1 Noah Huber (15.), 0:2 Nico Weckert (62. Handelfmeter)

Schiedsrichter: Schiedsrichter: Markus Dörfler (TSV Ellhofen)

Zuschauer: 50

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsv-zweiflingen-m1-260222

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-ii-tsv-zweiflingen/-/spiel/02TO2AVFBG000000VS5489BTVV0LE4BT#!/section/course

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-ii-tsv-zweiflingen-549624

Videos vom Spiel:

alle Highlights vom Spiel in der Zusammenfassung:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tsv-zweiflingen-14207559-220901

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-9-heft-gegen-tsv-neuenstein-und-tsv-zweiflingen