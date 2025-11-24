Pfedelbach II kassiert erst in der 95. Minute den Ausgleich

Die Pfedelbacher Zweite spielte am Samstag, den 22.11.2025 bei der TSG Waldenburg 1:1 Unentschieden. Das Pfedelbacher Tor erzielte Dean Bertleff und der Ausgleichstreffer für Waldenburg fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Ein Spielbericht, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Unentschieden beim Tabellenführer

Am vergangenen Samstag waren wir bei der TSG Waldenburg zu Gast. Gegen den Tabellenführer waren wir Außenseiter in diesem Spiel.

Doch auch hier knüpften wir an die guten Leistungen der letzten Spiele an. Trotz dem gefrorenen Rasenplatz fand unser Team immer wieder spielerische Lösungen und erarbeitete sich einige Chancen. Bei Sascha Arnold und Marcel Brütting fehlte noch etwas das Glück aber Dean Bertleff brachte unsere Mannschaft nach einem Eckball in der 37. Minute in Führung. Mit dem Vorsprung ging es in die Pause.

Auch in der 2. Halbzeit hatten wir die deutlich besseren Chancen. Alleine dreimal war der Torspieler von Waldenburg im Eins-gegen-Eins der Sieger und bewahrte den Gastgeber vor dem zweiten Gegentor.

Leider musste Lauri Ostheimer in der 79. Minute nach einem Foulspiel verletzt ausgewechselt werden. Gute Besserung und eine schnelle Genesung auf diesem Wege.

In den letzten zehn Minuten nahm der Druck der Gastgeber zu. Mit großem kämpferischem Einsatz wehrten sich unsere Spieler. Leider mussten wir in der 95. Minute (bei zwei Minuten Nachspielzeit) nach einem Eckball und vielen "Flipper"-Kontakten noch den unverdienten Ausgleich hinnehmen.

Trotz den zwei verlorenen Punkten ein Lob an das Team und die gezeigte Leistung. Jetzt gilt es nochmal die letzten Reserven für das Derby gegen den TSV Untersteinbach zu mobilisieren und die Vorrunde erfolgreich abzuschließen.

TSG Waldenburg: Sven Nowak, Sebastian Brönner, Benjamin Dimmler, Lukas Wieland, Karl Philipp, Carlos Zschau, Jonathan Goes, Kevin Baginski, Mathis Friedrich, Julius Schoch, Severin Abel - Trainer: Alexander Küstner

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Marcel Brütting (70. Marco Karp), Dean Bertleff, Julian Haag, Colin Steigauf, Luca Schanz, Ben Federolf, Jonas Martin (94. Thomas Meckbach), Lauri Ostheimer (79. Gottfried Messer), Jonas Kress, Sascha Arnold (70. Semin Giebisch) - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

Tore: 0:1 Dean Bertleff (37.), 1:1 Benjamin Dimmler (90.+5)

Schiedsrichter: Fritz Meinikheim (Dörzbach)

Zuschauer: k.A.

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsg-waldenburg-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVEC8000000VS5489BTVV0LE4BT#!/