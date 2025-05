Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 25.05.2025 zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den TSV Kupferzell II mit 2:0. Die Tore für unseren TSV erzielten Noah Ostheimer und Patrik Wildebrandt. Ein Spielbericht, die Bilder, die Video-Highlights vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Pfedelbach II kann doch noch gewinnen

Nach acht Minuten konnten die Gäste eine Ecke zunächst klären und dann fiel der Ball Lauri Ostheimer vor die Füße. Der schoss Richtung Tor und ein Kupferzeller Bein fälschte den Ball gerade noch zur Ecke ab. Die anschließende Ecke kam gut vor das Tor und Dean Bertleff rutschte der Ball über den Fuß und ging über das Tor.

Nach einem Traumpass von Jan Heinze in der 15. Minute war Marcel Brütting auf rechts durch und hob den Ball über den Torhüter. Der Ball ging knapp am linken Pfosten vorbei.

Pfedelbach die bessere Mannschaft. Nach 36 Minuten spielte sich Pfedelbach schön durch und dann kam Patrick Ostaszewski zum Abschluss und der schoss drüber.

Die Gäste kamen nun besser ins Spiel und fünf Minuten später wackelte bei einem Schuss die Querlatte.

Eine Minute vor der Pause bekam Noah Ostheimer ca. 30 Meter vor dem Tor den Ball, machte noch ein paar Meter und zog dann ab. Der Ball schlug links unten im Toreck zur 1:0 Pausenführung ein.

In Halbzeit zwei passierte bis zur 59. Minute nicht sonderlich viel. Eine klasse Flanke von rechts köpfte dann Marcel Brütting an den linken Pfosten und den Nachschuss lupfte Patrick Wildebrandt zur 2:0 Führung über die Linie.

Fünf Minuten später die nächste Chance für Pfedelbach. Nach einer Flanke von Patrick Ostaszewski von rechts köpfte Till Geiger den Ball nur ganz knapp rechts am Tor vorbei.

Pfedelbach nun mit weiteren guten Chancen die Führung auszubauen.

In der 84. Minute wehrte der Kupferzeller Torhüter einen Freistoß von Patrick Magiera klasse zur Ecke ab.

Kurz darauf war Schluss und Pfedelbach II gewann verdient mit 2:0.

TSV Pfedelbach II: Timo Spohn, Pascal Fleisch (49. Till Geiger), Marcel Brütting, Dean Bertleff, Jan Heinze, Jochen Benner (49. Marco Karp), Lauri Ostheimer, Patrick Ostaszewski (74. Kevin Arnold), Semin Giebisch, Noah Ostheimer (74. Fabio Schmid), Patrick Magiera - Trainer: Christian Martin - Trainer: Moritz Eberhardt

TSV Kupferzell II: Marco Federolf, Enrico-Franco Rieck, Yunus Sütcü, Tim Gundel, Timo Federolf (77. Florian Feinauer), Marc Götz, Ricardo Jorge Alves Monteiro (67. Kai Rittmann), Mattis Salzer, Patrik Kress (89. Lukas Spreng), Ebrima Sowe (86. Edem Moise Amoussougan) - Trainer: Michael Grombach - Trainer: Florian Feinauer

Tore: 1:0 Noah Ostheimer (44.), 2:0 Patrik Wildebrandt (59.)

Schiedsrichter: Dieter Bembenek (SC Wiesenbach)

Zuschauer: 30

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsv-kupferzell-m2-250525

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-2-tsv-kupferzell-2/-/spiel/02Q5APMM00000000VS5489B4VTH92TNV#!/

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-ii-tsv-kupferzell-ii-520440

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-tsv-kupferzell-13440103-211951

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2024-25-16-heft-gegen-tsg-oehringen-und-tsv-kupferzell-ii