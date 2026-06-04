Pfedelbach II kämpft um 3. Platz im Gemeindederby in Untersteinbach

Am Samstag, den 6. Juni 2026 spielt unsere 2. Mannschaft im letzten Saisonspiel um 15.30 Uhr auswärts im Gemeindederby beim TSV Untersteinbach. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 30. Spieltag sind bereits online.

Ein letztes Mal in dieser Saison heißt es: Alles reinwerfen, alles geben. Für die zweite Mannschaft des TSV Pfedelbach steht am Samstag, den 06.06.2026, noch einmal ein ganz besonderes Spiel auf dem Programm. Am 30. und letzten Spieltag der Kreisliga B6 Franken wartet das Gemeindederby beim TSV Untersteinbach – ein Duell, das traditionell mehr ist als nur ein gewöhnliches Punktspiel.

Wenn Pfedelbach II und Untersteinbach aufeinandertreffen, geht es um Emotionen, Leidenschaft und die Vorherrschaft innerhalb der Gemeinde. Entscheidend sind Wille, Einsatz und die Bereitschaft, füreinander zu kämpfen. Gerade zum Saisonabschluss verspricht die Partie noch einmal echte Derby-Atmosphäre, da es um den dritten Tabellenplatz geht.

Die Pfedelbacher Zweite will sich mit einer engagierten Leistung aus der Runde verabschieden und den eigenen Anhängern noch einmal einen besonderen Fußballnachmittag schenken. Nach einer langen Saison gilt es, im letzten Spiel noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und gemeinsam als Mannschaft aufzutreten. Gerade in einem Derby zählen Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt und die berühmten „zweiten Bälle“ oft mehr als schöne Kombinationen.

Doch auch der Gastgeber aus Untersteinbach wird alles daransetzen, das letzte Saisonspiel vor heimischem Publikum erfolgreich zu gestalten. Die Zuschauer dürfen sich daher auf ein intensives, umkämpftes und emotionsgeladenes Gemeindederby freuen, bei dem beide Teams keinen Meter herschenken werden.

Anpfiff ist am Samstag in Untersteinbach. Der TSV Pfedelbach II freut sich auf zahlreiche Unterstützung seiner Fans – denn gerade in einem Derby kann der Rückhalt von außen den entscheidenden Unterschied machen. Gemeinsam noch einmal alles geben – für die Farben, für die Mannschaft und für einen gelungenen Saisonabschluss!

Im Anschluss findet das Saisonabschlussfest in Pfedelbach gemeinsam mit der 1. Mannschaft und der Frauenmannschaft statt.

Schiedsrichter: Fritz Siegle (TSV Oberriexingen)

Spielbeginn: 15.30 Uhr