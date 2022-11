Pfedelbach II gewinnt das 6-Punkte-Spiel in Neuhütten

Die Pfedelbacher Zweite gewinnt im letzten Spiel des Jahres das 6-Punkte-Spiel beim VfB Neuhütten mit 4:3.

Ein Spielbericht und ein Video vom Kreis nach dem Spiel ist online.



Spielbericht:

VfB Neuhütten - TSV Pfedelbach II 3:4 (2:3)

Pfedelbach II nimmt drei ganz wichtige Punkte aus Neuhütten mit

Auf dem schwer bespielbaren Platz setzten die Gastgeber aus Neuhütten im 6-Punkte-Nachholspiel der Kreisliga A1 das erste Ausrufezeichen. Nach einem Eckball waren die Gäste wohl noch in der Kabine und Steffen Braun hatte keine Mühe die frühe 1:0 Führung für den VfB zu erzielen.

Nur zwölf Minuten später erzielte Moritz Eberhardt per Kopf den Ausgleich.

Kurz darauf erzielte Pfedelbach II ein weiteres Tor, das der Schiedsrichter allerdings wegen Abseits zurücknahm.

Die Führung für die Gäste hielt nur drei Minuten an, denn dann klingelte es erneut im Pfedelbacher Kasten. Vorausgegangen war ein unnötiges Foul vor dem Strafraum. VfB Torjäger Luca Hammel legte sich den Ball zu Recht und zirkelte den Freistoß zur erneuten Führung ins Tor.

Pfedelbach II versuchte jetzt wieder ins Spiel zurückzukommen. Leider verweigerte der Schiedsrichter einen Elfmeter an Steve Ungerer. Durch einen Doppelschlag von Tobias Lösch in der 37. und 38. Minute gingen die Gäste mit einer 3:2 Führung in die Kabine.

Pfedelbach II kam gut aus der Pause. Man merkte der Mannschaft von Trainer Oliver Utz an, dass sie heute zum Abschluss unbedingt gewinnen wollten. Tobias Lösch hatte die Riesenchance auf 4:2 zu stellen, vergab aber.

Pfedelbach mit weiteren Chancen, die aber allesamt liegen gelassen wurden.

In der 72. Minute gab es dann einen Freistoß für die Gäste. Steve Ungerer übernahm die Verantwortung und schoss den Freistoß zur vielumjubelten 4:2 Führung ins Netz.

Wiederum nur drei Minuten später konnte Neuhütten nochmal auf 3:4 durch Till Kettner verkürzen. Bis zum Ende der Partie ließ Pfedelbach II nichts mehr zu. Im Gegenteil. Man hatte sogar noch mehrere Chancen das Ergebnis in die Höhe zu schrauben.

Somit pfiff der Schiedsrichter Garcia-Morales die Partie nach 90 Minuten ab und Pfedelbach II feierte drei ganz wichtige Punkte in Neuhütten.

Tore:

10. 1:0 Steffen Braun

22. 1:1 Moritz Eberhardt

25. 2:1 Luca Hammel

37. 2:2 Tobias Lösch

38. 2:3 Tobias Lösch

72. 2:4 Steve Ungerer

75. 3:4 Till Kettner

Schiedsrichter: Antonio Garcia-Morales (SG Stetten-Kleingartach)

Zuschauer: 50

Videos vom Spiel:

Kreis nach dem Spiel: