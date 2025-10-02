 2025-10-02T08:44:29.515Z

Vereinsnachrichten

Pfedelbach II gastiert zum ersten Mal beim TSV Hardthausen II

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B6 Franken
Hardthausen II
Pfedelbach II

Am Sonntag, den 5. Oktober 2025 spielt unsere 2. Mannschaft um 13.00 Uhr auswärts beim TSV Hardthausen II.
Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 7. Spieltag sind bereits online.

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
TSV Hardthausen
TSV HardthausenHardthausen II
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach II
13:00

Vorbericht:

Am Sonntag steht für den TSV Pfedelbach II ein weiteres Auswärtsspiel beim TSV Hardthausen II an. Nach der schlechtesten Saisonleistung und der damit verbundenen 1:5 Niederlage beim bisherigen Schlusslicht Neuenstein II will man in Hardthausen ein anderes Gesicht zeigen und in die Erfolgsspur zurückkehren.

Schiedsrichter: Matthias Belz (SV Westernhausen)

Spielbeginn: 13.00 Uhr

Hier gibts das Stadionheft zum Heimspiel der 1. Mannschaft zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-4-heft-gegen-aramaeer-heilbronn

Aufrufe: 02.10.2025, 19:05 Uhr
Marc HofackerAutor