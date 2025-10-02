Pfedelbach II gastiert zum ersten Mal beim TSV Hardthausen II

Am Sonntag, den 5. Oktober 2025 spielt unsere 2. Mannschaft um 13.00 Uhr auswärts beim TSV Hardthausen II.
Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 7. Spieltag sind bereits online.
Vorbericht:
Am Sonntag steht für den TSV Pfedelbach II ein weiteres Auswärtsspiel beim TSV Hardthausen II an. Nach der schlechtesten Saisonleistung und der damit verbundenen 1:5 Niederlage beim bisherigen Schlusslicht Neuenstein II will man in Hardthausen ein anderes Gesicht zeigen und in die Erfolgsspur zurückkehren.
Schiedsrichter: Matthias Belz (SV Westernhausen)
Spielbeginn: 13.00 Uhr
Hier gibts das Stadionheft zum Heimspiel der 1. Mannschaft zum durchblättern:
https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-4-heft-gegen-aramaeer-heilbronn