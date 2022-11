Pfedelbach II gastiert im Nachholspiel beim VfB Neuhütten

Am Samstag, den 26. November 2022 spielen wir mit unserer 2. Mannschaft im Nachholspiel und damit letzten Spiel des Jahres in der Kreisliga A1 auswärts um 14.30 Uhr beim VfB Neuhütten. Zuvor um 12.30 Uhr spielt die Reserve.

Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 15. Spieltag sind bereits online.

Vorbericht:

Nach dem Unentschieden im Derby gegen den SC Michelbach/Wald und den Sprung auf Tabellenplatz 12 fahren wir nun am kommenden Samstag zum VfB Neuhütten.

Das Spiel wurde mit Einwilligung des VfB Neuhütten vor ein paar Wochen wegen etlicher Krankheitsfälle bei unserem TSV verlegt.

Der VfB steht mit einem Punkt weniger auf Platz 14 der Tabelle. Somit kommt es zum Jahresabschluss zu einem 6-Punkte-Spiel im Tabellenkeller. Der Sieger des Spiels kann auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern, der Verlierer steckt weiterhin im Tabellenkeller fest.

Die Tabelle ist im von Platz 8 bis Platz 15 eng zusammen gerückt. Gerade mal fünf Punkte beträgt der Abstand. Somit ist auch in der Rückrunde für alle Mannschaften noch alles drin.

Unsere Zweite will sich mit einem Auswärtssieg in die Winterpause verabschieden.

Personell sieht es gegenüber dem Michelbach-Spiel wieder etwas besser aus.

Schiedsrichter 2. Mannschaft: Antonio Garcia-Morales (SG Stetten-Kleingartach)

Spielbeginn 2. Mannschaft: 14.30 Uhr

Schiedsrichter Reserve: Thomas Kübler (SV Dimbach)

Spielbeginn 2. Mannschaft: 12.30 Uhr