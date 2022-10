Pfedelbach II führt bis zur 87. Minute 2:0 und verliert dann noch

Die Pfedelbacher Zweite führt bis zur 87. Minute mit 2:0 beim Bezirksligaabsteiger in Neuenstein und verliert am Ende mit 2:3.

Ein Spielbericht, die Bilder vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online. Die Video-Highlights folgen...

Spielbericht:

TSV Neuenstein - TSV Pfedelbach II 3:2 (0:1)

Pfedelbach II gehen zum Schluss die Körner aus

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte unsere 2. Mannschaft beim Gastspiel in Neuenstein. Bis zur 87. Minute sah alles nach einem Pfedelbacher Sieg aus. Am Ende gewann Neuenstein das Derby noch mit 3:2!

Von Anfang an machte die Neuensteiner Elf Druck auf die Pfedelbacher Mannschaft und erhoffte sich dadurch Ballverluste. Durch drei Freistöße in den ersten zehn Minuten kam Neuenstein immer wieder gefährlich vors Pfedelbacher Tor.

Mit dem ersten Angriff der Gäste in der 12. Spielminute erzielte Ben Federolf aber die Führung für Pfedelbach II. Vorausgegangen war ein genialer Pass in den Lauf von Ben Federolf und der war schneller als der Torhüter und Abwehrspieler am Ball und schoss ihn zur Führung ins Tor.

In der 15. Minute lenkte Torhüter Marvin Kahnt einen Freistoß der Neuensteiner aus ca. 30 Metern überragend an die Latte.

Neuenstein kam dann wieder mit zwei Freistößen vors Tor aber die wurden beide geklärt. Pfedelbach war jetzt im Spiel angekommen und stand sehr gut.

In der 36. Minute verpasste ein Neuensteiner Stürmer den Ball nach einer Flanke nur knapp.

Vier Minuten später nach einem Konter der Neuensteiner kam der Ball vors Tor und dort verzog ihn ein Spieler.

Mit einer 1:0 Führung für die Gäste wurden dann die Seiten gewechselt.

Nach der Pause drückten die Gastgeber auf den Ausgleich aber das Pfedelbacher Abwehrbollwerk hielt stand.

In der 55. Minute führte Neuenstein einen Freistoß schnell aus und wieder klärte Keeper Kahnt zur Ecke.

Im Gegenzug der Konter und dann fiel beinahe das 2:0 für die Gäste. Ein Schuss von Sahin aus ca. 30 Metern prallt an die Latte. Den Nachschuss aus 20 Metern von Ben Federolf klärte der Keeper sehenswert.

In der 63. Minute nach einer Ecke köpfte der Neuensteiner Blumenstock den Ball am langen Pfosten vorbei.

Eine Minute später setzte sich Sahin Ercan auf links durch und passte den Ball vors Tor. Dort stand Ben Federolf glockenfrei und schob den Ball zum 2:0 ein.

Jetzt rannte Neuenstein noch mehr an. Die Pfedelbacher Kräfte ließen nach. Es gab immer wieder Unterbrechungen weil der ein oder andere Spieler am Boden lag und Hilfe benötigte.

Es lief bereits die 87. Spielminute und Neuenstein spielte sich über die linke Seite bis kurz vors Tor. Dort legte ein Spieler den Ball in die Mitte und Hessenauer schoss das Spielgerät zum 1:2 Anschlusstreffer ins Tor.

Danach hatte es Neuenstein eilig. Der Schiedsrichter zeigte sieben Minuten Nachspielzeit an.

In der 92. Minute kamen die Neuensteiner über rechts. Wieder wurde der Ball nach innen gelegt und Pfedelbach bekam den Ball nicht weg. Gerlach nutzte dies und schoss den frei liegenden Ball zum 2:2 Ausgleich ins Tor.

Neuenstein wollte jetzt noch mehr und Pfedelbach konterte zwei Mal aber beide Male wurde der Ball wieder zum Gegner und der Konter nicht sauber ausgespielt.

In der 97. Minute gab es nochmal einen Freistoß für die Gastgeber. Ein Pfedelbacher ging im Strafraum zu Boden und der daneben stehende Spieler köpfte den Ball ins Tor. Der Schiedsrichter gab den Treffer und pfiff dann kurz darauf die Partie ab.

Aufgrund der vielen Ausfälle lieferte man eine super Partie ab. Leider ging unserer 2. Mannschaft zum Schluss die Luft aus.

Tore:

12. 0:1 Ben Federolf

63. 0:2 Ben Federolf

87. 1:2 Stefan Hessenauer

90.+1 2:2 Patrice Gerlach

90.+7 3:2 Swen Heer

Schiedsrichter: Oliver Ried (TSV Rosenberg)

Zuschauer: 200

