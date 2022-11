Pfedelbach II fällt in den Schlussminuten erneut auseinander

Die Pfedelbacher Zweite macht in der 82. Minute den 2:2 Ausgleich und verliert am Ende noch mit 2:6.

Ein Spielbericht, die Bilder und Videos vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle sind online.

Spielbericht:

SV Westheim - TSV Pfedelbach II 6:2 (2:1)

Pfedelbach II fällt in den Schlussminuten auseinander

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Gleich beim ersten Angriff vom Anstoß weg hatte Dennis Bantel zwei Mal die Chance einzunetzen. Den zweiten Schuss klärte der Torhüter zur Ecke. Die Ecke kam von links vors Tor. Dort verlängerte ein Westheimer den Ball und Dennis Bantel musste ihn nur noch über die Linie drücken. Die frühe Führung für die Gäste.

Im direkten Gegenzug wurde der Ball nicht geklärt und fiel Schneider vor die Füße, der zum Ausgleich einschoss.

Danach spielten beide Mannschaften munter nach vorne. Mitte der ersten Halbzeit wurde Westheim dann stärker, nutzte aber seine Chancen nicht.

In der 41. Minute gab es einen Freistoß für Westheim. Mit einer Glanzparade rettete Torhüter Marvin Kahnt den Ball zur Ecke, die im Anschluss Diehm über das Tor köpfte.

Mit dem Halbzeitpfiff kam Westheim nochmal über rechts und Di Mattia erzielte mit einem flachen Schuss ins linke Toreck die 2:1 Pausenführung.

Pfedelbachs Trainer Utz nahm in der Pause einen Doppelwechsel vor.

Westheim drückte nun aufs Gas und Pfedelbach hatte Mühe sich zu befreien. Gut Chancen wurden durch die Gastgeber liegen gelassen.

In der 63. Minute trafen die Westheimer sogar den Pfosten. Es ging eigentlich nur noch in eine Richtung und die Westheimer scheiterte immer wieder an ihrer Chanenverwertung.

In der 82. Minute gab es dann einen Freistoß an der rechten Außenlinie. Der Ball von Antonio Bauerfeld kam hoch in den Strafraum, hüpfte am Elfmeterpunkt auf und am zweiten Pfosten stand Chakrit Lortae völlig frei und köpfte den Ball zum 2:2 Ausgleich ins Tor. Pfedelbach war nun nah dran am Punktgewinn.

Doch damit wurde es wieder nichts. Wie schon vor zwei Wochen fiel man in den Schlussminuten völlig auseinander und musste bis zum Abpfiff noch unglaubliche vier Tore fassen. Jeder Schuss war nun ein Treffer. Somit fuhr man mit Null Punkten nach Hause und rutschte in der Tabelle auf den vorletzten Rang ab.

Tore:

02. 0:1 Dennis Bantel

03. 1:1 Anatoli Schneider

45. 2:1 Leon Hadun

82. 2:2 Chakrit Lortae

86. 3:2 Niklas Diehm

89. 4:2 Leon Hadun

90.+3 5:2 Rene Weinberger

90.+4 6:2 Marvin Pfannenkuch

Schiedsrichter: Orçun Poslu (SC Abstatt)

Zuschauer: 100

