Pfedelbach II fährt zum letzten Mal auswärts nach Waldenburg

Am kommenden Samstag, den 22.11.2025 um 14.30 Uhr steht für unsere Zweite das Auswärtsspiel bei der TSG Waldenburg an. Nach den zuletzt ordentlichen Auftritten möchte das Team den nächsten Schritt machen und weiter Punkte sammeln.

Waldenburg ist für seine kämpferische Spielweise bekannt und wird vor heimischem Publikum alles daransetzen, uns das Leben schwer zu machen. Umso wichtiger wird es sein, von Beginn an konzentriert aufzutreten, unser eigenes Spiel durchzusetzen und die sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen.

Unsere Mannschaft geht mit viel Motivation in die Partie. Die Trainingswoche wurde gut genutzt, und das Team ist fest entschlossen, auch aus Waldenburg etwas Zählbares mitzunehmen. Mit einer kompakten Defensive, einem ruhigen Aufbau und schnellem Umschaltspiel wollen wir erneut zeigen, was in uns steckt.

Anpfiff ist am Samstagnachmittag. Die Jungs freuen sich über jede Unterstützung – gemeinsam wollen wir das letzte Auswärtsspiel vor der Winterpause erfolgreich gestalten!

Schiedsrichter: Lars Diesinger (SG Sonnenhof Großaspach)