Pfedelbach II fährt zum Derby nach Neuenstein

Am Sonntag, den 30. Oktober 2022 spielen wir mit unserer 2. Mannschaft am 12. Spieltag der Kreisliga A1 auswärts um 15.00 Uhr beim TSV Neuenstein.

Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 12. Spieltag sind bereits online.



Unsere 2. Mannschaft ist nach der dritten Niederlage in Folge auf den drittletzten Platz abgerutscht. Nach dem tollen Saisonstart hat die Elf von Trainer Oliver Utz die Vergangenheit wieder eingeholt. Hier muss schnellstens ein Umdenken bei den Spielern her. Es muss wieder jeder für jeden kämpfen um in den kommenden Spielen gegen die Topteams der Liga zu bestehen.

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe Fans,

Für die 2. Mannschaft wird die Luft langsam immer dünner. Nach der erneuten Niederlage vs. Bitzfeld/Schwabbach ist man jetzt mittlerweile unterm Strich angekommen.

Nicht nur die Höhe der Niederlage, sondern vor allem auch die Art und Weise sollte jedem Spieler zu denken geben.

War in Kupferzell noch zu spüren und zu sehen, dass man gewillt ist den miserablen Auftritt vs. Hessental zu korrigieren hat man letzten Sonntag davon in der 1. Halbzeit leider nichts erkennen können. Auch wenn der Spielverlauf äußerst ungünstig verlief müssen wir dennoch gegen stark spielende Gäste mit einem 0:0 in die Pause gehen. In der 45. Minute einen total unnötigen Elfmeter zu fabrizieren und in Minute 45. +3 nach einem Eckball erneut nicht zum Ball zu gehen und quasi zusehen wie der Gegner ungehindert einköpft, darf einfach nicht passieren, wenn man die Klasse halten möchte.

Die 2. Halbzeit war zwar deutlich besser aber der Anschlusstreffer konnte nicht erzielt werden. Zu selten konnte der Ball in die gefährliche Zone vor dem Tor gespielt werden. Stattdessen bekam man das 0:3 und das Spiel war weg.

Seit dem letzten guten Spiel gegen Künzelsau ist komplett die Spannung raus.

Unerklärlich was danach passiert ist, aber (begründet oder nicht) der Trainingseinsatz lässt seitdem sehr zu wünschen übrig. Krankheit, Beruf, private Dinge und teilweise Verletzungen sind die Gründe für einen unterirdischen Spirit der seit Wochen umherschwirrt.

Sicher ist nur, dass schnellstmöglich wieder der Schalter umgelegt werden muss um in den verbleibenden 5 Spielen noch mind. 9 Punkte zu holen.

Schade ist nur, dass man nicht nur mit der Form kämpft, sondern auch noch Widerständen bzw. Schadenfreude aus den eigenen Reihen ausgesetzt ist.

Die 3. Mannschaft war kurz vor einem erneuten Punktgewinn, welchen jedoch ein Gegentor aus klarer Abseitsstellung in 96. Minute verhinderte. Schade, denn das Team hat aufopferungsvoll gekämpft und hätte ein Unentschieden mehr als verdient gehabt.

Jetzt gilt es in den nächsten Wochen alle Kräfte zu bündeln und die nötigen Punkte holen.

WER WILL - DER WIRD!!!!

Herzliche Grüße

Oliver Utz

Trainer 2. Mannschaft