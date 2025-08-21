Pfedelbach II fährt am Sonntag zum Saisonauftakt nach Zweiflingen

Am Sonntag, den 24. August 2025 um 15.00 Uhr spielt unsere 2. Mannschaft zum Auftakt in die Kreisliga B6 Franken Saison 2025/26 auswärts beim TSV Zweiflingen. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 1. Spieltag sind bereits online.

Zum Saisonauftakt darf unsere 2. Mannschaft beim TSV Zweiflingen antreten.

Der TSV Zweiflingen ist in der vergangenen Saison von der Kreisliga A3 in die Kreisliga B6 abgestiegen und hat als Saisonziel "oben mitspielen" angegeben.

Der TSV Pfedelbach II möchte ebenfalls im vorderen Drittel mitspielen.

Nach sechs Testspielen startet somit für das neue Trainerduo Christian Martin/Tobias Radzium am Sonntag wieder der Alltag in der Kreisliga B6 Franken.

Der erste Spieltag ist ein offenes Duell, in dem Zweiflingen den Heimvorteil nutzen will, während Pfedelbach II mit viel Vorbereitung ins Rennen geht. Spannung ist auf beiden Seiten garantiert!

Schiedsrichter: Matthias Müller (FC Viktoria Hettingen e.V.)

Spielbeginn: 15.00 Uhr

Die Spielpaarungen vom 1. Spieltag der Kreisliga B6 Franken:

So., 24.08.2025

TSV Neuenstein II SC Michelbach/Wald II 13:00

SGM Niedernhall/Weissbach II FC Phoenix 2002 Nagelsberg 13:00

TSV Ohrnberg SV Lampoldshausen 15:00

TSG Öhringen II SG TG Forchtenb / SG Sindr/Er. II 15:00

TSV Zweiflingen TSV Pfedelbach II 15:00