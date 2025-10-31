Pfedelbach II fährt am Sonntag zum Derby nach Michelbach/Wald

Vorbericht:

Unsere 2. Mannschaft ist am Sonntag beim SC Michelbach/Wald II zu Gast. Nach dem letzten Spiel will das Team wieder mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugen und etwas Zählbares mit nach Pfedelbach nehmen.

Die Gastgeber sind auf eigenem Platz immer unangenehm zu bespielen, doch unser Team geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Wenn Einsatz, Laufbereitschaft und Zusammenhalt stimmen, ist auch auswärts alles möglich.

Anpfiff ist um 12:30 Uhr in Michelbach/Wald. Die Mannschaft freut sich über die Unterstützung unserer Fans – gemeinsam wollen wir die nächsten Punkte holen!