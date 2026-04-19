– Foto: Marc Hofacker

Die Pfedelbacher Zweite gewann am Sonntag, den 19.04.2026 auswärts in der Kreisliga B6 beim SV Lampoldshausen mit 3:2. Die Tore erzielten Till Geiger, Jonas Kress und Lauri Ostheimer. Ein Spielbericht, die Bilder, die Video-Highlights vom Spiel, die Ergebnisse und Tabelle vom 23. Spieltag sind online.

Pfedelbach II erobert den Olymp in Lampoldshausen

Zum ersten Mal seit über drei Jahzehnten spielte mal wieder eine Pfedelbacher Mannschaft ein Pflichtspiel auf dem Olymp in Lampoldshausen.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Nach einem Fehler der Heimmannschaft kam Lauri Ostheimer an den Ball und sah, dass rechts Till Geiger freistand. Er legte ihm den Ball auf und Till Geiger ging auf das Tor zu und netzte bereits nach 30 Sekunden zum 1:0 für Pfedelbach ein.

Kurz darauf ging ein Schuss der Heimelf nur knapp am Tor der Pfedelbacher vorbei.

Es war hier ganz schön was geboten in den Anfangsminuten. Nach drei Minuten fiel der Ausgleich. Eine Kerze von Jonas Kress hatte einen brutalen Drall und Torhüter Radzium konnte den Ball nicht richtig klären. Der Ball fiel vor die Füße eines Heimspielers und der musste ihn nur noch ins Tor schießen.

Kurz darauf hatte Marcel Brütting die erneute Führung auf dem Fuß, schoss den Ball aber über das Tor.

Pfedelbach war jetzt besser im Spiel und ließ weitere Chancen durch Patrick Ostaszewski, Till Geiger und Dean Bertleff liegen.

In der 15. Minute machten sie es dann besser als Jonas Kress den 2:1 Führungstreffer erzielte. Nach einem Einwurf spielte Patrick Ostaszewski den Ball von links in die Mitte und Jonas Kress hielt einfach mal drauf. Der Ball schlug unten rechts im Tor des SVL ein.

In Minute 37 lenkte Torhüter Tobias Radzium einen Schuss der Heimelf um den Pfosten.

Kurz vor der Halbzeit zeigte dann Schiedsrichter Dörr auf den Elfmeterpunkt, nachdem er einen Kontakt im Lampoldshäuser Strafraum gehört hatte. Lauri Ostheimer ließ sich diese Chance nicht nehmen und verwandelte sicher links unten zur 3:1 Halbzeitführung.

Drei Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt als Devin Kisalar aus ca. 5 Metern am Torhüter scheiterte.

In der 68. Minute verkürzte Lampoldshausen auf 2:3. Nach einem Fehlpass kam der SVL an den Ball und spielte sich auf links durch. Der Ball kam anschließend in die Mitte, dort stand ein Spieler frei und konnte einschieben.

Pfedelbach danach mit weiteren guten Chancen doch Lauri Ostheimer schoss einmal knapp vorbei und der Torhüter der Heimelf konnte parieren.

In der 75. Minute wurde Till Geiger von Lauri Ostheimer bedient und schoss den Ball ans Außennetz.

Zwei Minuten später musste dann Torhüter Tobias Radzium zwei Mal sein Können zeigen.

In den letzten zehn Minuten forderte die Heimelf noch zwei Mal einen Elfmeter aber der Schiedsrichter ließ beide Male weiterlaufen.

Somit hieß es am Ende 3:2 für Pfedelbach, die damit alle drei Punkte vom Olymp mitnehmen.

SV Lampoldshausen: Moritz Drexler, Till Hagner, Björn Breitenöder, Marco Höger, Rouven Bauser, Matthias Förch, Carsten Bühler, Marius Rieger, Jetlee Klaiber, Atdhe Maqi, Joshua Fabry - Spielertrainer: Carsten Bühler

TSV Pfedelbach II: Tobias Radzium, Marcel Brütting (60. Tim Stegmeier), Dean Bertleff, Till Geiger (77. Fabio Schmid), Julian Haag (71. Vincent Ojukwu), Colin Steigauf, Jonas Martin, Lauri Ostheimer, Devin Kisalar (90. Thomas Meckbach), Jonas Kress, Patrick Magiera - Trainer: Tobias Radzium - Trainer: Christian Martin

Tore: 0:1 Till Geiger (1.), 1:1 Marius Rieger (3.), 1:2 Jonas Kress (15.), 1:3 Lauri Ostheimer (45.+1 Foulelfmeter), 2:3 Joshua Fabry (68.)

Schiedsrichter: Marvin Dörr (Ingelfingen)

Zuschauer: 50

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/sv-lampoldshausen-m1-tsv-pfedelbach-m2-260419

Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/sv-lampoldshausen-tsv-pfedelbach-ii/-/spiel/02TO2AVJ88000000VS5489BTVV0LE4BT#!/

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/sv-lampoldshausen-tsv-pfedelbach-ii-557483

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Jubel nach dem Spiel:

alle Highlights vom Spiel in der Zusammenfassung:

https://www.fupa.net/tv/match/sv-lampoldshausen-tsv-pfedelbach-14207605-223392

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Hier gibts das Stadionheft vom Spiel der 1. Mannschaft zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-12-heft-gegen-fsv-friedrichshaller-sv