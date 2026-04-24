Pfedelbach II empfängt zu Hause die SGM Forchtenberg/SGSE II

Am Sonntag, den 26. April 2026 um 15.00 Uhr spielen wir mit unserer 2. Mannschaft zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den Tabellenführer SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 24. Spieltag sind bereits online.

Am kommenden Sonntag, den 26. April 2026, steht für unsere zweite Mannschaft des TSV Pfedelbach das nächste Heimspiel in der Kreisliga B6 Franken an. Zu Gast ist die SGM Forchtenberg – ein Gegner, der unserer Mannschaft alles abverlangen wird und für ein spannendes Duell sorgt.

Nach den vergangenen Wochen arbeitet das Team weiterhin intensiv daran, sich sowohl spielerisch als auch mannschaftlich weiterzuentwickeln. Die Trainingsbeteiligung und die Einstellung innerhalb der Mannschaft stimmen, was sich Schritt für Schritt auch in den Spielen widerspiegeln soll. Besonders im Fokus stehen aktuell die Stabilität in der Defensive sowie ein zielstrebigeres Auftreten in der Offensive, um sich für den Aufwand auf dem Platz auch entsprechend zu belohnen.

Die SGM Forchtenberg reist als Tabellenführer und unangenehmer Gegner an, der über eine kämpferisch starke und geschlossene Mannschaft verfügt. In der bisherigen Saison konnten sie mehrfach zeigen, dass sie in der Lage sind, Spiele eng zu gestalten und auch gegen starke Teams zu bestehen. Unsere Mannschaft ist daher gewarnt und weiß, dass es über die gesamte Spielzeit hinweg eine konzentrierte und engagierte Leistung braucht.

Für den TSV Pfedelbach II wird es entscheidend sein, von Beginn an wach zu sein, die Zweikämpfe anzunehmen und als Team geschlossen aufzutreten. Gerade auf heimischem Platz möchte die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen und die drei Punkte in Pfedelbach behalten. Dabei soll auch der Spaß am Spiel und die Leidenschaft auf dem Platz nicht zu kurz kommen – Tugenden, die unseren Verein seit jeher auszeichnen.

Ein wichtiger Faktor wird sicherlich auch wieder die Unterstützung von außen sein. Die Mannschaft freut sich über jeden Zuschauer, der den Weg auf den Sportplatz findet und das Team lautstark unterstützt.

Anpfiff ist am Sonntag um 15.00 Uhr – wir freuen uns auf ein faires, intensives und hoffentlich erfolgreiches Heimspiel unserer Zweiten.

Schiedsrichter: Dieter Gennrich (TSV Blaufelden)

Spielbeginn: 15.00 Uhr