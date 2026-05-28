Pfedelbach II empfängt im letzten Heimspiel Tabellenführer Waldenburg

ich begrüße Sie alle herzlich zu unseren letzten Heimspielen der Saison gegen die SG Stetten-Kleingartach und die TSG Waldenburg in Pfedelbach.

Es freut mich, dass Sie den Weg auf unseren Sportplatz gefunden haben, um unsere Mannschaften zu unterstützen und gemeinsam einen spannenden Fußballnachmittag zu erleben.

Ein spannender Heimspieltag steht uns bevor. Unsere 1. Mannschaft empfängt heute in der Bezirksliga Franken die SG Stetten/Kleingartach – ein Gegner, der für intensiven, körperbetonten Fußball steht und uns in den vergangenen Jahren immer wieder enge Duelle geliefert hat. Das Team von Trainerstab und Mannschaft möchte an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und vor heimischem Publikum erneut ein starkes Zeichen setzen.

Auch unsere 2. Mannschaft hat eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich. In der Kreisliga B6 trifft sie auf die favorisierte TSG Waldenburg, die in dieser Saison mit viel Tempo und einer stabilen Defensive auf sich aufmerksam gemacht hat. Für unsere Zweite gilt es, mit Mut, Einsatz und Spielfreude aufzutreten und die Punkte in Pfedelbach zu behalten.

Wir freuen uns auf zwei packende Spiele, engagierte Mannschaften und die gewohnt großartige Unterstützung unserer Fans. Machen wir diesen Heimspieltag gemeinsam zu einem erfolgreichen Fußballnachmittag.

Ich wünsche beiden Mannschaften viel Erfolg und uns allen faire, spannende und torreiche Spiele.

Die Schiedsrichter der heutigen Partien, Herrn Nico John vom SC Urbach (1. Mannschaft) sowie Herrn Manfred Schreibeis (2.) von den Spfr. Widdern darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe auf faire Spielverläufe.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Manfred Schreibeis (Spfr. Widdern)

Spielbeginn: 13.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Samstag, 30.05.2026 ab 13.00 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsg-waldenburg-m1-260530

Coaching-Zone, das Wort der Trainer:

Liebe Fans,

sehr geehrte Zuschauer,

zum letzten Heimspiel der Saison 2025/26 begrüßen wir alle Fans unserer Mannschaft, die TSG Waldenburg mit Ihren Zuschauern und den Schiedsrichter der heutigen Partie recht herzlich willkommen.

Eine abwechslungsreiche Runde geht dem Ende zu. Im Sommer fand eine deutliche Verjüngung von unserem Team statt. 6 Spieler aus der A-Jugend kamen dazu und nur noch 4 Spieler waren älter als 25.

Wenn in der Vorrunde noch das eine oder andere Spiel mit der fehlenden Erfahrung nicht das passende Ergebnis hatte, so war in der Rückrunde nochmal eine Steigerung erkennbar.

Auch wenn selten alle Spieler an den Spieltagen einsatzfähig waren, so zeigte die Mannschaft oft gute Leistungen.

Leider konnten wir im Nachholspiel gegen den TSV Hardthausen 2 keine drei Punkte einfahren. Trotzdem gelang der Sprung auf Platz 3 und unsere Serien von ungeschlagenen Spielen konnten wir auf 10 Spiele ausbauen.

Danke auch an die Spieler, welche zum Ende der Saison unsere 1. Mannschaft unterstützt haben. Leider hat sich beim letzten Spiel in Wachbach Ben Federolf das Schlüsselbein gebrochen und wurde diese Woche schon operiert. Auf diesem Wege an ihn viele Grüße und eine schnelle Genesung.

"Ben du Kämpfer, wir freuen uns, wenn wir dich wieder auf dem Sportplatz begrüßen dürfen!"

Zum heutigen Spiel ist der Tabellenführer, die TSG Waldenburg zu Gast. In der Vorrunde konnten wir bei gefrorenen Platzverhältnissen ein verdientes Unentschieden erspielen.

Heute sind es ganz andere Wetterverhältnisse und wir hoffen, dass unser Team allen Zuschauern nochmal ein interessantes und erfolgreiches Spiel zeigen kann.

Wir freuen uns über eure Unterstützung. Gerne auch beim letzten Spiel am Samstag, 06.06. beim Derby in Untersteinbach.

Danach an alle eine schöne und erholsame Sommerpause.

Sportliche Grüße

Christian Martin und Tobias Radzium

Trainer 2. Mannschaft

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-15-heft-gegen-sg-stetten-kleingartach-und-tsg-waldenburg/

Infos zum Gegner TSG Waldenburg: