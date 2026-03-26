Pfedelbach II empfängt am Sonntag Neuenstein II

Liebe Fans des TSV,

sehr verehrte Gäste,

ich freue mich Sie heute zu unseren Heimspielen der 2. Mannschaft gegen den TSV Neuenstein II sowie zum Bezirksligaspiel gegen den FC Union Heilbronn in Pfedelbach begrüßen zu dürfen.

Ich grüße alle Fans des TSV, die angereisten Fans aus Neuenstein und Heilbronn sowie unsere Sponsoren.

Gegen Lauffen hatte man einen miserablen Tag erwischt und am Ende deutlich verloren. Das Lauffener Team gehört sicherlich zum engsten Favoritenkreis in diesem Jahr. Gegen das Tabellenschlusslicht Markelsheim/Elpersheim feierte man dann letzte Woche wieder einen Sieg. Man hält somit weiter Tuchfühlung nach oben.

Heute ist nun erneut ein Spitzenteam zu Gast in Pfedelbach. Die Union macht sich berechtigt Hoffnung auf die Meisterschaft. Letzte Woche kam man über ein 0:0 Unentschieden gegen Lauffen nicht hinaus. Trotzdem bin ich mir sicher, dass Heilbronn am Ende ein gehöriges Wörtchen um die Meisterschaft mitsprechen wird. Ich bin gespannt, wie sich die Gäste in Pfedelbach präsentieren.

Unsere 2. Mannschaft konnte sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Diesen Platz will man heute gegen Neuenstein 2 weiter verfestigen. Auf dem Papier sind wir der Favorit aber man sollte keinesfalls den Fehler machen und den Gegner unterschätzen.

Ich wünsche unseren Teams viel Erfolg und hoffe auf Pfedelbacher Siege!

Die Schiedsrichter der heutigen Partie, Herrn Aurel Stegmeier vom SV Ingersheim für die 2. Mannschaft sowie Herrn Steffen Seidel vom SV Jagstzell darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe auf faire Spielverläufe.