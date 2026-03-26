Pfedelbach II empfängt am Sonntag Neuenstein II

Am Sonntag, den 29. März 2026 um 13.00 Uhr spielen wir mit unserer 2. Mannschaft zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den TSV Neuenstein II.
Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 21. Spieltag sind bereits online.
Vorbericht des Abteilungsleiters:
Liebe Fans des TSV,
sehr verehrte Gäste,
ich freue mich Sie heute zu unseren Heimspielen der 2. Mannschaft gegen den TSV Neuenstein II sowie zum Bezirksligaspiel gegen den FC Union Heilbronn in Pfedelbach begrüßen zu dürfen.
Ich grüße alle Fans des TSV, die angereisten Fans aus Neuenstein und Heilbronn sowie unsere Sponsoren.
Gegen Lauffen hatte man einen miserablen Tag erwischt und am Ende deutlich verloren. Das Lauffener Team gehört sicherlich zum engsten Favoritenkreis in diesem Jahr. Gegen das Tabellenschlusslicht Markelsheim/Elpersheim feierte man dann letzte Woche wieder einen Sieg. Man hält somit weiter Tuchfühlung nach oben.
Heute ist nun erneut ein Spitzenteam zu Gast in Pfedelbach. Die Union macht sich berechtigt Hoffnung auf die Meisterschaft. Letzte Woche kam man über ein 0:0 Unentschieden gegen Lauffen nicht hinaus. Trotzdem bin ich mir sicher, dass Heilbronn am Ende ein gehöriges Wörtchen um die Meisterschaft mitsprechen wird. Ich bin gespannt, wie sich die Gäste in Pfedelbach präsentieren.
Unsere 2. Mannschaft konnte sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Diesen Platz will man heute gegen Neuenstein 2 weiter verfestigen. Auf dem Papier sind wir der Favorit aber man sollte keinesfalls den Fehler machen und den Gegner unterschätzen.
Ich wünsche unseren Teams viel Erfolg und hoffe auf Pfedelbacher Siege!
Die Schiedsrichter der heutigen Partie, Herrn Aurel Stegmeier vom SV Ingersheim für die 2. Mannschaft sowie Herrn Steffen Seidel vom SV Jagstzell darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe auf faire Spielverläufe.
Alexander Frank
Abteilungsleiter
Schiedsrichter: Aurel Stegmeier (SV Ingersheim)
Spielbeginn: 13.00 Uhr
Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 29.03.2026 ab 13.00 Uhr):
https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsv-neuenstein-m2-260329
Coaching-Zone, das Wort der Trainer:
Liebe Fans,
sehr geehrte Zuschauer,
heute begrüßen wir den TSV Neuenstein 2 mit seinen Fans und den Schiedsrichter bei uns auf dem Kunstrasenplatz.
Nach dem Derbysieg gegen die TSG Öhringen 2 folgte ein Unentschieden beim TSV Ohrnberg.
Auch wenn die TSG Waldenburg und die SGM Forchtenberg schon einen größeren Vorsprung in der Tabelle haben, ist das Ziel heute der nächste Heimsieg. Da die letzten Ergebnisse gegen Neuenstein 2 meistens nicht für uns ausgingen, ist wieder volle Konzentration über die gesamte Spielzeit notwendig. Auch ist der Tabellenplatz des heutigen Gastes nicht sehr aussagekräftig, da die erste Mannschaft von Neuenstein bereits am Freitag spielt.
Der Großteil unserer Spieler ist einsatzfähig. Den Verletzten wünschen wir weiterhin gute Besserung.
Jetzt heißt es für alle wieder seinen Teil zum Erfolg beizutragen. Daher freuen wir uns über Eure Unterstützung von den Zuschauerplätzen und wünschen allen ein faires und interessantes Spiel.
GEMEINSAM ZUM HEIMSIEG!
Sportliche Grüße
Christian Martin und Tobias Radzium
Trainer 2. Mannschaft
Sportplatzblättle zum Spiel:
Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:
https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-11-heft-gegen-fc-union-heilbronn-und-tsv-neuenstein-2
Nachgefragt beim TSV Neuenstein II:
Leider hat es beim TSV Neuenstein niemand geschafft unsere Fragen bis Redaktionsschluss zu beantworten.
Infos zum Gegner TSV Neuentein II:
Das Team um die Trainer Fabian Mögerle und Christian Thomitzni startete verhalten in die Saison. Bisher stehen lediglich drei Siege zu Buche, was den vorletzten Tabellenplatz bedeutet. Mit 56 Gegentoren kassierte man bisher die meisten Gegentreffer in der Liga. Drei Siege stehen zwölf Niederlagen gegenüber, einmal spielte man unentschieden. 25 Tore konnte man erzielen, dem stehen 56 Gegentreffer gegenüber.
Bester Torschütze im Team ist Lars Stauber mit 4 Treffern.
Bisher standen sich beide Teams siebenmal gegenüber. Dreimal siegte Neuenstein, je zwei Spiele entschied unser TSV für sich und zwei Spiele endeten unentschieden. Die letzte Begegnung am 28.09.25 endete 5:1 für den TSV Neuenstein 2.