Pfedelbach II empfängt am Sonntag Kupferzell II

Am Sonntag, den 17. Mai 2026 um 12.30 Uhr spielen wir mit unserer 2. Mannschaft zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den TSV Kupferzell II. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 27. Spieltag sind bereits online.

ich begrüße Sie alle herzlich zu unserem heutigen Heimspieltag gegen die SG Sindringen/Ernsbach und den TSV Kupferzell II in Pfedelbach.

Es freut mich, dass Sie den Weg auf unseren Sportplatz gefunden haben, um unsere Mannschaften zu unterstützen und gemeinsam einen spannenden Fußball-nachmittag zu erleben.

Unsere 1. Mannschaft trifft heute in der Bezirksliga Franken auf die SG Sindringen/Ernsbach – ein Gegner, der uns traditionell alles abverlangt und für intensive, umkämpfte Duelle steht. Wir wollen die Saison positiv ausklingen lassen und mit Leidenschaft, Einsatz und Teamgeist die nächsten Punkte in Pfedelbach behalten.

Auch unsere 2. Mannschaft bestreitet heute ein wichtiges Spiel in der Kreisliga B. Gegner ist der TSV Kupferzell II, eine Mannschaft, die immer schwer zu bespielen ist. Unser Team hat sich in dieser Saison stark entwickelt und möchte diesen Trend heute fortsetzen.

Ich wünsche beiden Mannschaften viel Erfolg und uns allen faire, spannende und torreiche Spiele.

Die Schiedsrichter der heutigen Partien, Herrn Pascal Martin (BZL) vom SV Lampoldshausen sowie den Schiedsrichter der Kreisliga B-Partie, der bei Redaktionsschluss noch nicht feststand, darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe auf faire Spielverläufe.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: ??? (Gebiet Backnang)

Spielbeginn: 12.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 17.05.2026 ab 12.30 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsv-kupferzell-m2-260517

Coaching-Zone, das Wort der Trainer:

Liebe Fans,

sehr geehrte Zuschauer,

heute dürfen wir den TSV Kupferzell 2 mit seinen Fans und den Schiedsrichter in Pfedelbach begrüßen.

Durch den verdienten Derbysieg gegen den SC Michelbach/Wald 2 und die Serie von sechs ungeschlagenen Spielen haben wir uns auf einen guten 4. Platz in der Kreisliga B6 vorgearbeitet. Diesen Platz gilt es nun zu verteidigen und gleichzeitig auf den 3. Platz anzugreifen.

Auch wenn in der Vorrunde das Ergebnis in Kupferzell mit 5:1 sehr deutlich war, so gilt es trotzdem heute wieder von Beginn an sehr konzentriert das Spiel anzugehen. Unsere junge Mannschaft bringt jede Woche viel Einsatz auf den Platz. Daher macht es Spaß ein Teil des Teams zu sein.

Jetzt sind es noch vier Spiele bis zum Saisonende. Davon haben wir drei Heimspiele. Das nächste findet am Donnerstag, 21.05. um 19.30 Uhr gegen Hardthausen 2 statt. Unsere Spieler freuen sich auf viele Fans und Unterstützung von den Zuschauerreihen.

GEMEINSAM ZUM nächsten HEIMSIEG!

Sportliche Grüße

Christian Martin und Tobias Radzium

Trainer 2. Mannschaft

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-14-heft-gegen-sg-sindringen-ernsbach-und-tsv-kupferzell-2

Infos zum Gegner TSV Kupferzell II: