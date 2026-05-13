Pfedelbach II empfängt am Sonntag Kupferzell II

Am Sonntag, den 17. Mai 2026 um 12.30 Uhr spielen wir mit unserer 2. Mannschaft zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den TSV Kupferzell II.
Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 27. Spieltag sind bereits online.
Vorbericht des Abteilungsleiters:
Liebe Fans des TSV,
sehr verehrte Gäste,
ich begrüße Sie alle herzlich zu unserem heutigen Heimspieltag gegen die SG Sindringen/Ernsbach und den TSV Kupferzell II in Pfedelbach.
Es freut mich, dass Sie den Weg auf unseren Sportplatz gefunden haben, um unsere Mannschaften zu unterstützen und gemeinsam einen spannenden Fußball-nachmittag zu erleben.
Unsere 1. Mannschaft trifft heute in der Bezirksliga Franken auf die SG Sindringen/Ernsbach – ein Gegner, der uns traditionell alles abverlangt und für intensive, umkämpfte Duelle steht. Wir wollen die Saison positiv ausklingen lassen und mit Leidenschaft, Einsatz und Teamgeist die nächsten Punkte in Pfedelbach behalten.
Auch unsere 2. Mannschaft bestreitet heute ein wichtiges Spiel in der Kreisliga B. Gegner ist der TSV Kupferzell II, eine Mannschaft, die immer schwer zu bespielen ist. Unser Team hat sich in dieser Saison stark entwickelt und möchte diesen Trend heute fortsetzen.
Ich wünsche beiden Mannschaften viel Erfolg und uns allen faire, spannende und torreiche Spiele.
Die Schiedsrichter der heutigen Partien, Herrn Pascal Martin (BZL) vom SV Lampoldshausen sowie den Schiedsrichter der Kreisliga B-Partie, der bei Redaktionsschluss noch nicht feststand, darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe auf faire Spielverläufe.
Alexander Frank
Abteilungsleiter
Schiedsrichter: ??? (Gebiet Backnang)
Spielbeginn: 12.30 Uhr
Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 17.05.2026 ab 12.30 Uhr):
https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsv-kupferzell-m2-260517
Coaching-Zone, das Wort der Trainer:
Liebe Fans,
sehr geehrte Zuschauer,
heute dürfen wir den TSV Kupferzell 2 mit seinen Fans und den Schiedsrichter in Pfedelbach begrüßen.
Durch den verdienten Derbysieg gegen den SC Michelbach/Wald 2 und die Serie von sechs ungeschlagenen Spielen haben wir uns auf einen guten 4. Platz in der Kreisliga B6 vorgearbeitet. Diesen Platz gilt es nun zu verteidigen und gleichzeitig auf den 3. Platz anzugreifen.
Auch wenn in der Vorrunde das Ergebnis in Kupferzell mit 5:1 sehr deutlich war, so gilt es trotzdem heute wieder von Beginn an sehr konzentriert das Spiel anzugehen. Unsere junge Mannschaft bringt jede Woche viel Einsatz auf den Platz. Daher macht es Spaß ein Teil des Teams zu sein.
Jetzt sind es noch vier Spiele bis zum Saisonende. Davon haben wir drei Heimspiele. Das nächste findet am Donnerstag, 21.05. um 19.30 Uhr gegen Hardthausen 2 statt. Unsere Spieler freuen sich auf viele Fans und Unterstützung von den Zuschauerreihen.
GEMEINSAM ZUM nächsten HEIMSIEG!
Sportliche Grüße
Christian Martin und Tobias Radzium
Trainer 2. Mannschaft
Sportplatzblättle zum Spiel:
Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:
https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-14-heft-gegen-sg-sindringen-ernsbach-und-tsv-kupferzell-2
Infos zum Gegner TSV Kupferzell II:
Das Team um Trainer Ricardo Jorge Alves Monteiro startete gut in die Saison, war zeitweise Tabellen-führer, stürzte aber ab dem 9. Spieltag regelrecht ab und und nivellierte sich da-nach auf Platz 11 ein. Aktuell stehen fünf Siege fünfzehn Niederlagen gegenüber; dreimal spielte man unentschieden. 31 Tore konnte man erzielen, dem stehen 63 Gegentreffer gegenüber. Mit 31 Treffern stellt man den zweitschlechtesten Angriff der Liga.
Bester Torschütze im Team ist Jason Wiesemüller mit 6 Treffern.
Beide Teams standen sich dreimal gegenüber. Zweimal siegte unser TSV, einmal Kupferzell. Die letzte Partie fand am 09.11.2025 statt und endete 5:1 für unseren TSV.