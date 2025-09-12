Pfedelbach II empfängt am Sonntag den TSV Ohrnberg

Am Sonntag, den 14. September 2025 um 15.00 Uhr spielen wir mit unserer 2. Mannschaft zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den TSV Ohrnberg. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 4. Spieltag sind bereits online.

Nach der knappen 1:2 Niederlage in Öhringen wollen wir gegen Ohrnberg wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Gäste aus Ohrnberg verloren am 1. Spieltag zu Hause mit 0:6 gegen Lampoldshausen und verloren danach das Derby in Forchtenberg mit 0:3. Letzte Woche gab es dann gegen Phoenix Nagelsberg beim 1:1 Unentschieden den ersten Punktgewinn.

In Öhringen haben unserem TSV einige Spieler gefehlt. Hoffen wir, dass wir am Sonntag wieder eine volle Kapelle haben und gegen Ohrnberg die drei Punkte zu Hause behalten können.

Schiedsrichter: Jan Fiebig (Spvgg Möckmühl)

Spielbeginn: 15.00 Uhr