Pfedelbach II empfängt am Samstag Untersteinbach zum Gemeindederby

Am Samstag, den 29. November 2025 um 12.00 Uhr spielen wir mit unserer 2. Mannschaft im letzten Spiel des Jahres zu Hause im Gemeindederby in der Kreisliga B6 gegen den TSV Untersteinbach. Ein Vorbericht, Infos zum Gegner, das Sportplatzblättle und die Spielpaarungen zum 15. Spieltag sind bereits online.

ich freue mich Sie heute zum letzten Spieltag des Jahres gegen den TSV Erlenbach sowie den TSV Untersteinbach in Pfedelbach begrüßen zu dürfen. Ich grüße alle Fans des TSV sowie die angereisten Fans aus Erlenbach und Untersteinbach. Ein besonderer Gruß gilt wie immer unseren Sponsoren sowie Rainer Huber, dem Vorstand des TSV Untersteinbach. Eigentlich reiste man nach Stetten-Kleingartach um weitere Punkte zu sammeln. Es sollte jedoch leider anders kommen. Durch drei Treffer schien die Partie schnell verloren. Hut ab jedoch vor dem Team, das an sich geglaubt hat und in Halbzeit zwei alles daransetzte, die drohende Niederlage zu vermeiden. Fast hätte es funktioniert. Nach dem 3:2 war unser TSV dem Ausgleich näher als der Gegner dem 4:2. Am Ende fehlte jedoch die letzte Konsequenz und das Quäntchen Glück. Im letzten Spiel der Vorrunde heute gegen den TSV Erlenbach steht der Zielzeiger klar auf Sieg. Mit der richtigen Einstellung und Leidenschaft bin ich mir sicher, dass es klappen wird. Unsere 2. Mannschaft steht heute im Gemeindederby dem TSV Untersteinbach gegenüber. Beide Teams stehen ähnlich in der Tabelle, was eine interessante Partie verspricht. Ich drücke unserem Team die Daumen, dass die bisher gute Leistung der Vorrunde heute mit einem Sieg belohnt wird. Ich wünsche unseren Teams viel Erfolg und hoffe auf Pfedelbacher Siege! Die Schiedsrichter der heutigen Partien, Herrn Christian Glatzer vom VfB Stuttgart sowie Herrn Jeremy Tietz vom TSV Crailsheim darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen. Ich wünsche Ihr viel Erfolg und hoffe auf einen fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Jeremy Tietz (TSV Crailsheim)

Spielbeginn: 12.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Samstag, 29.11.2025 ab 12.00 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsv-untersteinbach-m1-251129

Coaching-Zone, das Wort der Trainer:

Liebe Fans,

sehr geehrte Zuschauer,

zum letzten Spiel der Vorrunde begrüßen wir den TSV Untersteinbach, seine Fans und den Schiedsrichter zum Gemeindederby auf dem Kunstrasen in Pfedelbach.

Nach einem schlechten Saisonstart hat sich der TSV Untersteinbach auf den 4. Platz vorgearbeitet und hat zwei Punkte mehr als wir in der Tabelle. Daher gehe ich davon aus, dass es heute ein sehr intensives und enges Spiel geben wird.

Nach dem unglücklichen Gegentor in Waldenburg in der 95. Minute und den damit verlorenen zwei Punkten, müssen wir die Enttäuschung schnell abhaken und die vielen positiven Situationen in dem Spiel mitnehmen und auch heute wieder mit vollem Fokus erarbeiten. Es wäre schön, wenn wir auf Euch als Zuschauer und als "12. Mann" zählen können und es ein schönes, faires und für uns erfolgreiches Derby wird. Gemeinsam zum Heimsieg!

Sportliche Grüße

Christian Martin und Tobias Radzium

Trainer 2. Mannschaft

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-8-heft-gegen-tsv-erlenbach-und-tsv-untersteinbach

Nachgefragt beim TSV Untersteinbach (Patrick Heigl, Trainer):

Wie zufrieden seid ihr mit euren bisherigen Spielen in der Kreisliga B6 Franken?

Wir haben uns für die Hinrunde eigentlich mehr vorgenommen und sind deshalb mit der Hinrunde bisher nicht zufrieden. Es ist aber dieses Jahr eine verrückte Liga, in der jeder gegen jeden gewinnen kann. Deshalb ist noch alles drin und wir geben nicht auf!

Wie lautet eure Zielsetzung für die Rückrunde?

Wir hoffen, dass unsere Verletzten wieder gesund zurück kommen und wir stärker und stabiler werden. Wir möchten nach oben klettern und definitiv mehr Punkte holen als in der Hinrunde.

Welche Chancen rechnet ihr euch für das Spiel in Pfedelbach aus und wie ist dein Tipp?

Es ist ein Derby, da zählt die Tabelle nicht. Wir erwarten einen starken Gegner und werden alles nochmal reinwerfen, um die 3 Punkte mit nach Untersteinbach zu nehmen.

Wen siehst du in der Kreisliga B6 als Favorit um den Aufstieg?

Stand heute die TSG Waldenburg.

Zum Abschluss: Welche Worte möchtest du den Zuschauern der Partie an dieser Stelle mit auf den Weg geben?

Wir wünschen uns ein faires Derby und freuen uns auf das Spiel.

Ansonsten wünschen wir allen Zuschauern eine schöne Weihnachtszeit!

Vielen Dank an dieser Stelle an Patrick Heigl vom TSV Untersteinbach, der die Fragen der Sportplatzblättle-Redaktion beantwortet hat.