Pfedelbach II am Sonntag zum Start in die Rückrunde gegen Zweiflingen

Liebe Fans des TSV,

sehr verehrte Gäste, ich freue mich Sie zu unseren heutigen Heimspielen in der Bezirksliga Franken gegen den TSV Neuenstein und in der Kreisliga B6 gegen den TSV Zweiflingen in Pfedelbach begrüßen zu dürfen.

Ein besonderer Gruß gilt wie immer unseren Sponsoren.

Nach über 2 Monaten Pause geht es nun in die entscheidende Rückrunde.

Unsere erste Mannschaft hat sich durch vier Siege in den letzten fünf Spielen des Jahres 2025 an die ersten fünf Mannschaften herangearbeitet und darf zum erweiterten Favoritenkreis gezählt werden. Großartig, dass Pascal Steigauf, ein hochtalentierter Spieler, nach eineinhalb Jahren beim Landesligisten Ilshofen zurück nach Pfedelbach gefunden hat. Für den TSV eine absolute Bereicherung und großartige Ergänzung auf der Außenverteidigerposition.

Für die neue Runde haben wir bereits die Weichen gestellt und freuen uns, mit Dennis Schmieg einen Nachfolger für Trainer Nicolas Baur gefunden zu haben. Mehr dazu auf einer separaten Seite in diesem Heft.

Unsere zweite Mannschaft konnte in den letzten sechs Spielen der Liga leider nur einen Sieg verbuchen und ist somit in der Tabelle auf Rang 8 abgefallen. Auf Platz 3 sind es aber nur zwei Zähler. Unser junges Team hat auf jeden Fall das Potential für einen der ersten fünf Plätze und könnte mit einem Sieg heute gegen Zweiflingen wieder nach oben klettern.

Ich wünsche unseren Teams an diesem Wochenende viel Glück und hoffe fest auf Pfedelbacher Heimsiege!

Die Schiedsrichter der Begegnungen, Herrn Joscha Link vom TSV Lehrensteinsfeld für die Bezirksligapartie sowie Herrn Markus Dörfler vom TSV Ellhofen für die Partie unserer 2. Mannschaft darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche ihnen viel Erfolg und einen fairen Spielverlauf.

Marc Hofacker

stellvertr. Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Markus Dörfler (TSV Ellhofen)

Spielbeginn: 12.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 22.02.2026 ab 12.00 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsv-zweiflingen-m1-260222

Coaching-Zone, das Wort der Trainer:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

nach fünf Wochen Vorbereitung geht es nun wieder mit den Punktspielen los.

Wir begrüßen heute den TSV Zweiflingen mit ihren Fans und den Schiedsrichter in Pfedelbach auf dem Kunstrasenplatz.

Die Wintervorbereitung war wieder wie gewohnt von wechselhaftem Wetter und einigen Erkältungen begleitet. Leider mussten zwei Testspiele ausfallen. In den restlichen drei Spielen konnten wir zwar keinen Sieg erringen, aber die Leistung wurde von Spiel zu Spiel besser. Das erste Spiel zu Beginn der Rückrunde ist oft eine Überraschung. So gilt es auch heute von Beginn an Gas zu geben und so wenig Fehler wie möglich zu machen. Hoffentlich können wir in den nächsten Spielen die Effektivität vor dem Tor steigern, dann können wir mehr Punkte wie in der Vorrunde erreichen.

Wir wünschen allen Zuschauern ein faires und torreiches Spiel.

Vielen Dank für eure Unterstützung und gemeinsam zum ersten Sieg im Jahr 2026.

Sportliche Grüße

Christian Martin und Tobias Radzium

Trainer 2. Mannschaft

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-9-heft-gegen-tsv-neuenstein-und-tsv-zweiflingen