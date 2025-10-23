Pfedelbach II am Sonntag zu Hause gegen Phoenix Nagelsberg

Vorbericht:

Am kommenden Sonntag, den 26.10.2025 steht für unsere Zweite ein spannendes Heimspiel auf dem Programm.

Der TSV Pfedelbach II empfängt den FC Phoenix Nagelsberg in der Kreisliga B6 Franken. Anpfiff ist um 15.00 Uhr auf dem Pfedelbacher Kunstrasenplatz.

Nach zuletzt wechselhaften Auftritten will unsere Mannschaft wieder ein Zeichen setzen und vor heimischer Kulisse drei wichtige Punkte einfahren. Das Team hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass es spielerisch und kämpferisch mit jeder Mannschaft der Liga mithalten kann – nun gilt es, diese Leistung über 90 Minuten konstant abzurufen.

Der Gast aus Nagelsberg ist bekannt für seine gefährlichen Umschaltmomente und wird alles daransetzen, Punkte aus Pfedelbach mitzunehmen. Unsere Jungs werden jedoch mit großem Einsatz und Teamgeist dagegenhalten, um den Heimvorteil zu nutzen und die Punkte in Pfedelbach zu behalten.

Unterstützt unsere Zweite lautstark am Sonntag – gemeinsam zum nächsten Heimsieg!