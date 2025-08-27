Pfedelbach II am Sonntag zu Hause gegen Niedernhall/Weißbach II

Am Sonntag, den 31. August 2025 um 12.30 Uhr spielen wir mit unserer 2. Mannschaft zu Hause in der Kreisliga B6 gegen die SGM Niedernhall/Weißbach II. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 2. Spieltag sind bereits online.

ich freue mich Sie heute zum ersten Heimspiel der Bezirksliga- sowie Kreisligasaison in Pfedelbach begrüßen zu dürfen. Ich grüße alle Fans des TSV sowie die angereisten Fans aus Untergriesheim und Niedernhall. Ein besonderer Gruß gilt wie immer unseren Sponsoren.

Nach der bitteren Niederlage im Pokalfinale vor wenigen Wochen trifft unser Team nun erneut auf den starken Aufsteiger Untergriesheim – diesmal im ersten Heimspiel der neuen Saison. Die Rollen scheinen klar verteilt: Wir gehen als Favorit in die Partie, doch die Gäste haben bereits bewiesen, dass sie auch in der höheren Liga mithalten können. Unser Team ist hochmotiviert, die Scharte aus dem Pokal auszuwetzen und den Heimvorteil zu nutzen. Es wird ein intensives Duell auf Augenhöhe.

Was gibt es Neues vom TSV in dieser Saison zu berichten? Mit Timo Härpfer als Co-Trainer konnten wir den Trainerstab der ersten Mannschaft um einen erfahrenen Trainer erweitern und in der 2. Mannschaft unseren Führungs-spieler Tobias Radzium als Co-Trainer gewinnen. Zudem dürfen wir einige neue Spieler begrüßen (siehe separate Seiten). Schön, dass dabei viele Spieler, die wir in der Jugend ausgebildet haben, dann aber aufgrund fehlender A-Jugend zu anderen Vereinen abgeben mussten, nun wieder in ihrem ersten Aktivenjahr zum TSV zurückgekehrt sind!!!

Was haben wir uns für die neue Saison vorgenommen: Wir möchten mit beiden Teams einen erfolgreichen Fußball spielen und auch ein ernstes Wörtchen um die Meisterschaft mitsprechen 😊. Dazu sind viel Fleiß, Leidenschaft und Einsatz notwendig. Auf der anderen Seite hilft der 12. Mann, nämlich Ihr als Fans, enorm. Unterstützt bitte unsere Teams, im Erfolg und der Niederlage!

Ich freue mich auf die neue Saison und hoffe auf mitreisende aber natürlich auch erfolgreiche Spiele unserer Teams.

Die Schiedsrichter der heutigen Partien, Sven Urban von der Spvgg Unterrot zur 1. Mannschaft sowie Patrick Schlipf vom TSV Ammertsweiler darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe auf einen fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Patrick Schlipf (TSV Ammertsweiler)

Spielbeginn: 12.30 Uhr

Coaching-Zone, das Wort der Trainer:

Liebe Fans,

sehr geehrte Zuschauer,

herzlich willkommen zum ersten Heimspiel der 2. Mannschaft in der Saison 2025/26.

Heute begrüßen wir die Gäste der SGM Niedernhall/Weißbach 2 mit ihren Fans in der Pfedzes-Arena.

Nach sechs Wochen guter Vorbereitung begann für uns die Saison mit einem Punktgewinn beim Favoriten TSV Zweiflingen, obwohl acht Spieler noch im Urlaub waren.

Zum heutigen Spiel sind zwar auch vier Spieler im Urlaub, aber unser Kader konnte vor der Runde hauptsächlich durch Spieler aus der A-Jugend vergrößert werden.

In den bisherigen sieben Spielen (incl. fünf in der Vorbereitung) sind wir noch ohne Niederlage. Diese Serie wollen wir im ersten Heimspiel gemeinsam mit euch Zuschauern ausbauen und wenn möglich den ersten Dreier feiern. Wir freuen uns über Eure Unterstützung.

Sportliche Grüße

Christian Martin und Tobias Radzium

Trainer 2. Mannschaft

Sportplatzblättle zum Spiel:

Nachgefragt bei der SGM Niedernhall/Weißbach II (Daniel Klisan, Trainer):

Worauf lag bei euch der Schwerpunkt in der Vorbereitung?

In der Vorbereitung lag der Schwerpunkt ganz klar auf der Neuformierung. Durch einige Abgänge aufgrund von Karriereenden ist unser Kader deutlich geschrumpft. Umso wichtiger war es für uns, die jungen Spieler noch stärker zu integrieren und individuell zu fördern. Der Fokus lag daher nicht nur auf der körperlichen Fitness, sondern auch auf dem Zusammenspiel und dem Teambuilding damit wir als gestärkte Einheit in die neue Saison starten können.

Wie lautet eure Zielsetzung für die neue Saison?

Das Saisonziel lautet eindeutig Neuaufbau. Wir wollen eine neue Mannschaftsstruktur entwickeln, in der sowohl erfahrene als auch junge Spieler ihren Platz finden. Der diesjährige Wechsel in die Kreisliga B6 bringt frischen Wind und neue Gegner, genau der richtige Moment, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.

Welche Chancen rechnet ihr euch für das Spiel in Pfedelbach aus und wie ist dein Tipp?

Da wir zum ersten Mal in einem Pflichtspiel auf die zweite Mannschaft aus Pfedelbach treffen, ist die Spannung natürlich groß. In bereits absolvierten Testspielen war man eigentlich immer auf Augenhöhe, was uns optimistisch stimmt. Wir rechnen uns daher gute Chancen aus und freuen uns auf ein spannendes, faires Spiel. Mein Tipp: ein knappes 2:1 für uns.

Wen siehst du in der Kreisliga B6 als Favorit um den Aufstieg?

Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer sagen, da viele Mannschaften noch nicht vollständig einzuschätzen sind, besonders mit Blick auf Neuzugänge oder interne Umstellungen. Es gibt aber sicher ein paar Teams mit klaren Ambitionen, die wir im Auge behalten werden. Wer am konstantesten punktet, wird sich am Ende durchsetzen.

Zum Abschluss: Welche Worte möchtest du den Zuschauern der Partie an dieser Stelle mit auf den Weg geben?

Wir bedanken uns bei allen, die heute den Weg nach Pfedelbach gefunden haben. Eure Unterstützung, ob lautstark an der Seitenlinie oder ruhig mitfiebernd ist für uns extrem wichtig. Bleibt fair, unterstützt beide Teams mit Respekt und helft mit, dass es ein sportlicher Nachmittag wird, an den man sich gerne erinnert. Viel Spaß beim Spiel!

Vielen Dank an dieser Stelle an Daniel Klisan von der SGM Weißbach/Niedernhall II, der die Fragen der Sportplatzblättle-Redaktion beantwortet hat.