Pfedelbach II am Sonntag zu Hause gegen Kupferzell II

Liebe Fans des TSV,

sehr verehrte Gäste,

ich freue mich Sie zu unseren heutigen Heimspielen gegen die TSG Öhringen und für die 2. Mannschaft gegen den TSV Kupferzell II in Pfedelbach begrüßen zu dürfen.

Ein besonderer Gruß gilt wie immer unseren Sponsoren.

Wir stehen im Finale des Bezirkspokals! – eine außergewöhnliche Leistung. Der TSV stand in seiner gesamten, fast hundertjährigen Geschichte nur zweimal im Pokalfinale. 1954 gewann man das Finale, 1970 ging man als Verlierer vom Platz. Sind wir gespannt, ob wir am Donnerstag den Pokal zum weiten Mal nach Pfedelbach holen können.

Heute nun ein weiterer Fußballleckerbissen. Nach unserer Niederlage gegen Erlenbach am vergangenen Wochenende, ist Öhringen die Meisterschaft wohl nicht mehr zu nehmen. Trotzdem möchte man natürlich im prestigeträchtigen Derby als Sieger vom Platz gehen. Ich drücke unserem Team die Daumen.

Unsere 2. Mannschaft hat heute den TSV Kupferzell zu Gast. Das Team agierte in den letzten Wochen meist glücklos und hatte oft gegen den Gegner das Nachsehen. Es gilt also, wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.

Ich wünsche unseren Teams an diesem Wochenende viel Glück und hoffe fest auf Pfedelbacher Heimsiege!

Das Schiedsrichtergespann von der Gruppe Kocher/Jagst der heutigen Begegnung, Herrn Sascha Wirth (TSV Viktoria Stein a.K.) sowie an den Linien Oliver Gütlin (TSV Neuenstadt) und Edgar Schiffner (SC Neckarsulm-Amorbach) darf ich in Pfedelbach recht herzlich begrüßen.

Für das Spiel der 2. Mannschaft begrüße ich Herrn Dieter Bembenek vom SC Wiesenbach in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche den Schiedsrichtern viel Erfolg und hoffe auf einen fairen Spielverlauf.