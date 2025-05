Pfedelbach II am Sonntag zu Hause gegen Gaisbach II

Am Sonntag, den 11. Mai 2025 um 12.30 Uhr spielen wir mit unserer 2. Mannschaft zu Hause in der Kreisliga B6 gegen den SSV Gaisbach II. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 26. Spieltag sind bereits online.

ich freue mich Sie zu unseren heutigen Heimspielen gegen den SV Schluchtern und für die 2. Mannschaft gegen den SSV Gaisbach II in Pfedelbach begrüßen zu dürfen.

Ein besonderer Gruß gilt wie immer unseren Sponsoren.

Gegen Bad Friedrichshall kassierte man eine unnötige Niederlage, vielleicht aber auch ein Wachruf. Im Pokalviertelfinale gegen des SC Michelbach/Wald konnte man mit einer mittelmässigen Leistung bestehen und steht nun im Bezirkspokalhalbfinale. Eine tolle Sache, aber auch eine Mehrbelastung durch weitere englische Wochen. In Bad Wimpfen siegte man am Ende deutlich, kassierte jedoch auch drei Gegentore.

Mit dem SV Schluchtern haben wir heute ein Team zu Gast, gegen das wir, möchten wir in höheren Ligen denken unbedingt gewinnen müssen. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass das kein Selbstläufer ist. Es gilt mit höchster Konzentration und vollem Einsatz zu Werke zu gehen.

Unsere 2. Mannschaft hat heute den SSV Gaisbach zu Gast. Das Team agierte in den letzten Wochen meist glücklos und hatte oft gegen den Gegner das Nachsehen. Heute gilt es wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.

Ich wünsche unseren Teams an diesem Wochenende viel Glück und hoffe fest auf Pfedelbacher Heimsiege!

Die Schiedsrichter der heutigen Begegnungen, Herrn Gian-Marco Cherchi vom TSV Ruppertshofen für das Spiel der 1. Mannschaft sowie Herrn Vincenzo D’Elia vom TSV Gerabronn für das Spiel der 2. Mannschaft darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche ihnen viel Erfolg und hoffe auf einen fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Vincenzo D’Elia (TSV Gerabronn)

Spielbeginn: 12.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 11.05.2025 ab 12.30 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-ssv-gaisbach-m2-250511

Coaching-Zone, das Wort der Trainer:

Liebe Fans,

sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem heutigen Heimspiel begrüßen wir den SSV Gaisbach 2 mit seinen Fans zum Spiel in Pfedelbach.

Ebenfalls begrüßen wir den Schiedsrichter der heutigen Partie.

Der SSV Gaisbach 2 steht mit 22 Punkten einen Platz vor unserer Mannschaft. Mit einem Heimsieg können wir die Plätze tauschen.

In der Vorrunde gab es einen 5:2 Sieg für unsere Jungs.

Nach der guten Leistung in Waldenburg geht es heute darum die Leistung zu bestätigen.

Auch wenn mit Marcel, Tobias, Lauri und Sascha neben den verletzten Spielern weitere Leistungsträger fehlen, darf das für die anderen Spieler keine Ausrede sein, Vollgas zu geben und allen eine gute Leistung zu zeigen.

Gemeinsam zum Heimsieg!

Sportliche Grüße

Christian Martin und Moritz Eberhardt

Trainer 2. Mannschaft

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2024-25-15-heft-gegen-sv-schluchtern-und-ssv-gaisbach-ii