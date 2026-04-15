Pfedelbach II am Sonntag zu Gast in Lampoldshausen

Am Sonntag, den 23. April 2026 spielt unsere 2. Mannschaft um 15.00 Uhr auswärts beim SV Lampoldshausen. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 23. Spieltag sind bereits online.

Am kommenden Sonntag steht für unsere zweite Mannschaft die nächste wichtige Partie in der Kreisliga B6 Franken an. Der TSV Pfedelbach II ist auswärts beim SV Lampoldshausen gefordert – eine Begegnung, die erfahrungsgemäß viel Einsatz, Wille und mannschaftliche Geschlossenheit verlangt.

Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen ist die Zielsetzung für unser Team klar: Konstanz in die eigenen Leistungen bringen und sich für den betriebenen Aufwand endlich wieder belohnen. In vielen Spielen zeigte die Mannschaft bereits gute Ansätze, ließ jedoch in entscheidenden Phasen die nötige Konsequenz vermissen. Genau hier gilt es anzusetzen, um beim SV Lampoldshausen bestehen zu können.

Die Gastgeber sind vor allem auf eigenem Platz ein unangenehmer Gegner. Mit viel Kampfgeist und einer robusten Spielweise versucht Lampoldshausen, den Gegner früh unter Druck zu setzen und das Spiel an sich zu reißen. Für unsere Mannschaft wird es daher entscheidend sein, von Beginn an wach zu sein, die Zweikämpfe anzunehmen und die eigene Ordnung über die gesamte Spielzeit hinweg zu halten.

Im Offensivspiel will der TSV Pfedelbach II an die guten Phasen der vergangenen Wochen anknüpfen. Über schnelles Umschalten und gezielte Angriffe sollen sich Torchancen erarbeitet werden. Dabei wird es wichtig sein, die sich bietenden Möglichkeiten konsequent zu nutzen und vor dem Tor die nötige Kaltschnäuzigkeit zu zeigen.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg wird die mannschaftliche Geschlossenheit sein. Wenn jeder für den anderen arbeitet und das Team als Einheit auftritt, ist auch auswärts in Lampoldshausen etwas Zählbares möglich. Die Einstellung und der Einsatz werden dabei eine ebenso große Rolle spielen wie die spielerische Qualität.

Unsere Zweite freut sich über jede Unterstützung vor Ort und wird alles daransetzen, mit einer engagierten Leistung Punkte mit nach Pfedelbach zu bringen.

Schiedsrichter: Marvin Dörr (TSV Ingelfingen)

Spielbeginn: 15.00 Uhr

Hier gibts das Stadionheft zum Heimspiel der 1. Mannschaft zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-12-heft-gegen-fsv-friedrichshaller-sv