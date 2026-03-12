Pfedelbach II am Sonntag in Ohrnberg zu Gast

Am kommenden Sonntag ist unsere zweite Mannschaft in der Kreisliga B6 Franken auswärts beim TSV Ohrnberg gefordert. Unser Team möchte dabei an die positive Leistung aus den vergangenen zwei Spielen anknüpfen.

Mit dem Derbysieg gegen die TSG Öhringen II am letzten Wochenende konnte die Mannschaft einen wichtigen Erfolg feiern und gleichzeitig Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben sammeln. In einer umkämpften Partie zeigte das Team Moral, ließ sich von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und drehte das Spiel noch zu einem verdienten 2:1-Erfolg. Besonders in der zweiten Halbzeit überzeugte die Mannschaft mit großem Einsatz, viel Laufbereitschaft und einer geschlossenen Teamleistung.

Diese Eigenschaften werden auch am Sonntag in Ohrnberg gefragt sein. Der TSV Ohrnberg ist vor allem auf eigenem Platz ein unangenehmer Gegner, der kämpferisch auftritt und seinen Gegnern nur wenig Raum lässt. Unsere Zweite wird daher von Beginn an hellwach sein müssen, um dagegenzuhalten und das eigene Spiel auf den Platz zu bringen.

Die Begegnungen zwischen beiden Mannschaften waren in der Vergangenheit häufig eng und umkämpft. Auch im Hinspiel der laufenden Saison entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem sich der TSV Pfedelbach II knapp durchsetzen konnte. Ähnlich ausgeglichen dürfte auch das Rückspiel verlaufen.

Für unsere Mannschaft wird es entscheidend sein, defensiv kompakt zu stehen und gleichzeitig mutig nach vorne zu spielen. Wenn es gelingt, die Einsatzbereitschaft aus dem Derby mitzunehmen und als Mannschaft geschlossen aufzutreten, ist auch auswärts beim TSV Ohrnberg ein gutes Ergebnis möglich.

Schiedsrichter: Dieter Bembenek (SC Wiesenbach)