Pfedelbach II am Sonntag in Kupferzell

Am Sonntag, den 16. Oktober 2022 spielen wir mit unserer 2. Mannschaft am 10. Spieltag der Kreisliga A1 auswärts um 15.00 Uhr beim TSV Kupferzell. Die Reserve spielt bereits um 13.00 Uhr.

Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 10. Spieltag sind bereits online.



Kupferzell kassierte am vergangenen Sonntag eine überraschende Niederlage beim TSV Ingelfingen und verpasste damit den Sprung auf den Relegationsplatz. Nach der herben Niederlage gegen Hessental geht es für unsere 2. Mannschaft nun um Bonuspunkte in Kupferzell, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen.

Das Spiel der Reserve findet um 13.00 Uhr statt.

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe Fans,

herzlich willkommen zum Landesliga Heimspiel vs. Croatia Bietigheim!

Nach der krachenden Niederlage vs. Hessental müssen nun wieder Bonus Punkte eingefahren werden um Platz 10 zu erreichen.

Die Ausgangslage war eigentlich ideal um sich im Mittelfeld zu etablieren. Hätten wir doch mit einem Sieg und dem Nachholspiel in Neuhütten in der Hinterhand auf 16 Punkte springen können. So jedoch bleiben wir bei 10 Punkten stehen und die Gefahr besteht auf die ungeliebten Tabellenplätze abzurutschen. Unerklärlich bleibt die unglaublich schlechte Leistung die an diesem Tag zusätzlich zum Spielverlauf doch einige Fragen offen lässt. Wir schaffen es nicht eine gewisse Konstanz zu bekommen und gute Leistungen wie z. B. gegen Künzelsau zu konservieren. Tatsächlich ist im nächsten Spiel dann ein „Kollektivversagen“ festzustellen. Insgesamt sah es so aus, dass die Bereitschaft ein Fußballspiel zu gewinnen bei keinem zu erkennen war an diesem Tag. Das muss sich schleunigst ändern, will die Mannschaft ihre eigens gesteckten Ziele erreichen.

Dazu benötigen wir in diesem Jahr auf jeden Fall noch 12 Punkte.

Vielleicht wird es in Kupferzell etwas einfacher. Da wird von uns eher nichts erwartet und wir können befreit aufspielen. Jedoch muss der Siegeswille bei jedem einzelnen wieder entdeckt werden um das nächste Debakel zu vermeiden…

Die 3. Mannschaft hingegen versucht alles um den ersten Dreier einzufahren. Da ist es nur noch eine Frage der Zeit bis sich die Mannschaft für Trainingsfleiß, Einsatz und Engagement belohnt.

Manchmal sind es die vermeintlich schwierigen Aufgaben gegen starke Gegner die ein Erfolgserlebnis verursachen.

Das benötigen wir jetzt dringend….

WER WILL - DER WIRD!!!!

Herzliche Grüße

Oliver Utz

Trainer 2. Mannschaft