Pfedelbach II am Sonntag im Gemeindederby gegen Untersteinbach

Am Sonntag, den 27. April 2025 um 12.30 Uhr spielen wir mit unserer 2. Mannschaft zu Hause in der Kreisliga B6 im Gemeindederby gegen den TSV Untersteinbach. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 24. Spieltag sind bereits online.

ich freue mich Sie zu unserem heutigen Heimspiel gegen den FSV Friedrichshaller SV sowie im Gemeindederby der 2. Mannschaft gegen den TSV Untersteinbach in Pfedelbach begrüßen zu dürfen.

Ein besonderer Gruß gilt wie immer unseren Sponsoren und heute zudem herzlichst Rainer Huber, dem Vorsitzenden unseres Partnervereins in der Jugend, dem TSV Untersteinbach.

Unser Team eilt von Erfolg zu Erfolg. Nach dem prestigeträchtigen Sieg gegen den FC Union Heilbronn durfte man zum ersten Mal die Tabellenspitze der Bezirksliga erklimmen. Eine tolle Leistung unseres Team und das Trainergespann. Am Ostermontag ging man auch bei der TG Böckingen als Sieger vom Feld und konnte die Tabellenführung somit verteidigen.

Gegen den FSV geht unser Team heute als klarer Favorit in die Partie. Trotzdem sollte man hochkonzentriert zu Werke gehen und den Gegner keinesfalls unterschätzen.

Unsere 2. Mannschaft hat heute im Derby ein schwierige Aufgabe. Untersteinbach geht als klarer Favorit in die Partie. Es benötigt eine enorme Kraftanstrengung um hier bestehen zu können.

Ich wünsche unseren Teams an diesem Wochenende viel Glück und hoffe fest auf Pfedelbacher Heimsiege!

Die Schiedsrichter der heutigen Begegnungen, Herrn Klaus Lahr vom TV Niederstetten für das Spiel der 1. Mannschaft (für die Partie der 2. Mannschaft war zu Redaktionsschluss noch kein Schiedsrichter veröffentlicht.) darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen.

Ich wünsche ihnen viel Erfolg und hoffe auf einen fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Sebastian Härtig (SV GERMANIA ADELSHEIM E.V.)

Spielbeginn: 12.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 27.04.2025 ab 12.00 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m2-tsv-untersteinbach-m1-250427

Coaching-Zone, das Wort der Trainer:

Liebe Fans,

sehr geehrte Zuschauer,

heute treffen wir im Gemeinde-Derby auf den TSV Untersteinbach.

Die Partie verspricht ein intensives Duell. Mit aktuell 20 Punkten belegen wir den 10. Tabellenplatz. Die Gäste aus Untersteinbach stehen auf Platz 2 und haben immer noch Chancen auf Rang 1 und den damit verbundenen Aufstieg.

In der Hinrunde mussten wir uns den Gästen mit 1:2 geschlagen geben.

Nach der deutlichen Niederlage gegen den Spitzenreiter aus Bieringen möchten wir heute eine Reaktion zeigen. Mit der richtigen Einstellung, 100% Einsatzbereitschaft und Siegeswillen möchten wir den Gästen aus Untersteinbach 90 Minuten lang Paroli bieten. Der Kader ist gut aufgestellt, und das Trainerduo um Christian Martin und Moritz Eberhardt geht optimistisch in die anstehende Partie.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives Gemeindederby freuen, in dem beide Mannschaften ihr Bestes geben werden. Anstoß ist um 12:30 Uhr im Stadion in Pfedelbach. Kommt vorbei und unterstützt unser Team!

Sportliche Grüße

Christian Martin und Moritz Eberhardt

Trainer 2. Mannschaft

Sportplatzblättle zum Spiel:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2024-25-14-heft-gegen-fsv-friedrichshaller-sv-und-tsv-untersteinbach

Nachgefragt beim TSV Untersteinbach (Sven Geist, Abteilungsleiter):

Wie zufrieden seid ihr mit euren bisherigen Spielen in der Kreisliga B6 Franken?

Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen und wahnsinnig stolz auf meine Jungs! Wir haben bisher nur eine unglückliche Niederlage hinnehmen müssen und sind sonst ungeschlagen. Gegen die Topteams und direkten Konkurrenten waren geile Spiele dabei, die wir gewinnen konnten.

Wie lautet die weitere Zielsetzung für die restlichen Spiele der Rückrunde?

Wir wollen den 2. Tabellenplatz mit allen Mitteln verteidigen und mal schauen was noch auf Platz 1 möglich ist!

Relegation wäre ein super geiles Erlebnis, das wir mindestens erreichen wollen.

Welche Chancen rechnet ihr euch für das Spiel in Pfedelbach aus und wie ist dein Tipp?

Ich habe großen Respekt vor der Zweiten aus Pfedelbach und es ist immer „eklig“ gegen sie zu spielen. Das Hinspiel war ein hartes Stück Arbeit, aber ich habe Vertrauen in mein Team und tippe auf ein enges 3:1 für uns!

Wen siehst du in der Kreisliga B6 als Favorit um den Aufstieg?

Bieringen/Berlichingen

Zum Abschluss: Welche Worte möchtest du den Zuschauern der Partie an dieser Stelle mit auf den Weg geben?

Wir freuen uns auf ein spannendes und faires Gemeindederby, bei der hoffentlich viele Zuschauer ihren Spaß daran haben werden!

Vielen Dank an dieser Stelle an Sven Geist vom TSV Untersteinbach, der die Fragen der Sportplatzblättle-Redaktion beantwortet hat.