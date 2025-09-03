Pfedelbach II am Sonntag im Derby bei Öhringen II

Vorbericht:

Nach dem 1:1 Unentschieden zum Saisonauftakt beim Absteiger TSV Zweiflingen und dem 3:1 Sieg zu Hause gegen die SGM Niedernhall/Weißbach II sind wir inkl. den Vorbereitungsspielen weiterhin ungeschlagen in dieser noch jungen Saison.

Diese Serie wollen wir nun im Derby fortführen, weiter ungeschlagen bleiben und die drei Punkte aus Öhringen mit nach Pfedelbach nehmen.