Pfedelbach II am Sonntag beim TSV Kupferzell II

Am kommenden Sonntag, den 09.11.2025 um 12.30 Uhr gastiert unsere zweite Mannschaft beim TSV Kupferzell II. Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen will das Team um die Trainer Christian Martin und tobias Radzium wieder punkten und sich in der Tabelle der Kreisliga B6 weiter nach oben arbeiten.

In den vergangenen Wochen zeigte unsere „Zweite“ gute Ansätze, ließ aber in manchen Spielen die letzte Konsequenz vor dem Tor vermissen. Defensiv steht die Mannschaft zunehmend stabiler, doch gerade in engen Partien entscheiden oft Kleinigkeiten. Gegen Kupferzell II gilt es daher, konzentriert zu verteidigen und die eigenen Chancen konsequent zu nutzen.

Der Gastgeber aus Kupferzell belegt derzeit einen ähnlichen Tabellenplatz und wird vor heimischem Publikum alles daran setzen, die Punkte zu behalten.

Mit der richtigen Einstellung, Laufbereitschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit ist für unsere Jungs am Sonntag auf jeden Fall etwas Zählbares drin.

Das Team freut sich über jede Unterstützung!

Schiedsrichter: noch keine Spielleitung vorhanden (Gebiet SHA)

Spielbeginn: 12.30 Uhr