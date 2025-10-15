Pfedelbach II am Sonntag bei der SGM Forchtenberg/SGSE II zu Gast

Vorbericht:

Am kommenden Sonntag, den 19. Oktober 2025, steht für unsere zweite Mannschaft ein wichtiges Auswärtsspiel in der Kreisliga B6 Franken auf dem Programm. Der TSV Pfedelbach II ist zu Gast bei der SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II. Anpfiff ist um 13:00 Uhr auf dem Sportgelände in Sindringen.

Die Gastgeber präsentieren sich bislang in guter Form und stehen mit 15 Punkten aus sieben Spielen im oberen Tabellendrittel. Besonders in der Offensive zeigt die SGM bislang ihre Stärke, während sie gleichzeitig über eine stabile Defensive verfügt.

Für die Pfedelbacher Zweite, die aktuell mit 10 Punkten im Tabellenmittelfeld rangiert, wird es also keine einfache Aufgabe.

Verzichten muss die SGM auf ihren Torjäger Marvin Küstner, der im letzten Spiel die gelb/rote Karte sah und somit ein Spiel pausieren muss.

Nach dem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den SV Lampoldshausen am vergangenen Wochenende reist das Team jedoch mit Rückenwind an. Diese drei Punkte haben nicht nur Selbstvertrauen gebracht, sondern auch gezeigt, dass die Mannschaft in der Defensive stabil stehen und knappe Spiele für sich entscheiden kann.

Die Begegnung verspricht Spannung, denn während die SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II ihre gute Serie fortsetzen möchte, will der TSV Pfedelbach II seine aufsteigende Form bestätigen und auswärts etwas Zählbares mitnehmen. Entscheidend wird sein, dass die Mannschaft konzentriert verteidigt, kompakt auftritt und ihre Chancen konsequent nutzt. Auch Standardsituationen könnten in diesem ausgeglichenen Duell den Unterschied machen.

Trainer und Team wissen, dass in Sindringen nur mit großem Einsatz etwas zu holen ist. Gelingt es, an die kämpferische Leistung der Vorwoche anzuknüpfen, ist ein Punktgewinn oder gar ein Überraschungssieg durchaus möglich.

Wir drücken unserer Zweiten die Daumen und hoffen auf ein erfolgreiches Auswärtsspiel!