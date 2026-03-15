– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach verlor am 19. Spieltag der Bezirksliga Franken zu Hause gegen die Spfr. Lauffen mit 2:4. Die Pfedelbacher Tore erzielten Marco Gebert und Luka Barbir. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Pfedelbach gibt Spiel aus der Hand und verliert 2:4

Pfedelbach legte von Beginn an gut los und ging bereits nach vier Minuten mit 1:0 in Führung. Mattia Frank spielte den Ball von hinten heraus auf Jann Baust, der ging über rechts und spielte weiter zu Luka Barbir, der Jonas Göhner bediente und dessen Pass nahm Marco Gebert auf und schoss das frühe 1:0.

Nur eine Zeigerumdrehung später köpfte Nico Hütter nach einer Ecke von links den Ball nur knapp über das Tor.

Nach ca. 15 Minuten ließ der Druck dann bei der Heimelf nach und die Gäste kamen besser ins Spiel. Torhüter Nils Pröllochs konnte allerdings zwei Schüsse der Gäste entschärfen.

In der 37. Minute kam Jonas Göhner nach einem Spielzug über die Mitte zentral an der Strafraumkante zum Abschluss und setzte den Ball knapp neben den linken Pfosten des Lauffener Tores.

Fünf Minuten vor der Pause dann der schmeichelhafte Ausgleich. Nach einer Ecke kann Pfedelbach den ersten Ball zunächst klären aber dann kam Schulz an den Ball und traf zum 1:1 Ausgleich.

Mit dem Pausenpfiff köpfte Sebastian Hack nach einem Baust-Freistoß den Ball knapp über das Lauffener Tor.

Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen kamen die Gäste über rechts, flankten nach innen und dort bugsierte Luka Barbir den Ball ins eigene Tor.

Nach einem Foul an der linken Strafraumkante gab es Freistoß für die Gäste in Minute 53.

Dörr setzte den Freistoß direkt in den rechten Giebel, unhaltbar für Torhüter Nils Pröllochs.

In der 59. Minute dann wieder Pfedelbach. Marco Gebert kam nach einer Flanke am linken Pfosten zum Abschluss und schoss den Ball am Tor vorbei.

Nach 73 Minuten liefen die Pfedelbacher in einen Konter. Gasparro kam an den Ball und lief von links alleine aufs Tor zu und schoss den Ball zum 1:4 ins Tor.

Im direkten Gegenzug schoss Luka Barbir Pfedelbach wieder auf 2:4 heran.

Pfedelbach lief in den letzten Minuten wieter an und Lauffen igelte sich hinten ein und schlug die Bälle nur noch nach vorne.

In der 84. Minute hätte das 3:4 fallen müssen aber der Lauffener Keeper parierte einen Kopfball von Sebastian Hack überragend zur Ecke.

So blieb es am Ende bei einer 2:4 Heimniederlage für den TSV.

TSV Pfedelbach: Nils Pröllochs, Nico Hütter (62. Kaan Uzuner), Mattia Frank (78. Fabian Großer), Pascal Steigauf, Sergen Uzuner, Marco Gebert, Tobias Lösch (67. Nicolas Baur), Luka Michael Barbir, Jann Baust, Sebastian Hack, Jonas Göhner - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

Sportfreunde Lauffen: David Carl, Felix Pratz, Nils Eberbach, Tobias Stark, Patrick Lopez (79. Tobias Pratz), Max Claus, Tamino Dörr, Teseo Gasparro (90. Benjamin Tabak), Robin Prüller, Lukas Schulz (78. Jonas Haupt), Janis Alber (70. Niklas Rein) - Trainer: André Winkler

Tore: 1:0 Marco Gebert (4.), 1:1 Lukas Schulz (40.), 1:2 Luka Michael Barbir (47. Eigentor), 1:3 Tamino Dörr (53.), 1:4 Teseo Gasparro (73.), 2:4 Luka Michael Barbir (74.)

Schiedsrichterin: Marius Haller (Stuttgart)

Zuschauer: 80

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-sportfreunde-lauffen-m1-260315

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-sportfreunde-lauffen-552048

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-sportfreunde-lauffen-14190887-221805

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Bericht auf FuPa vom 15.03.2026:

https://www.fupa.net/news/fc-union-heilbronn-stuermt-spaet-an-die-spitze-aramaeer-enttaeuschen-3162815

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-spfr-lauffen/-/spiel/02TNK27T18000000VS5489BUVSSD35NB#!/section/course

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-10-heft-gegen-spfr-lauffen

Vorschau:

Am kommenden Sonntag, den 22.03.2026 um 15.00 Uhr spielen wir auswärts bei der SGM Markelsheim/Elpersheim. Das Spiel findet auf dem Sportplatz in Markelsheim statt.

Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.