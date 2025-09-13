Pfedelbach gibt 2:0 Führung aus der Hand

Der TSV Pfedelbach verspielte am Freitag, den 12. September 2025 eine 2:0 Führung in Lauffen und musste sich am Ende mit einem Punkt zufrieden geben. Ein Spielbericht, Bilder, Videos vom Spiel, die Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Pfedelbach gibt eine 2:0 Führung aus der Hand

Bei widrigen Platzbedingungen auf dem Nebenplatz in Lauffen startete das Flutlichtspiel am Freitagabend. In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab ehe der Schiedsrichter in der 9. Minute auf den Elfmeterpunkt zeigte. Vorausgegangen war ein Handspiel eines Lauffener Spielers im eigenen Strafraum. Der Ball kam hoch in den Strafraum und sprang auf dem holprigen Platz dem Spieler an den angelegten Arm. Ein Elfmeter aus der Kategorie kann man geben, muss man aber nicht. Sebastian Hack nahm das Geschenk dankend an und verwandelte sicher zur 1:0 Führung.

Ein paar Minuten später gab es eine gute Freistoßchance für die Gäste aber Luka Barbir zielte zu hoch und der Ball ging drüber.

Dann hatten die Hausherren in Minute 18 die erste Chance. Ein Volleyschuss aus ca. 16 Metern ging knapp über das von Marvin Kahnt gehütete Tor.

Mit zunehmender Spieldauer wurde es hitzig und die Lauffener Zuschauer hatten ständig den Schiedsrichter im Visier. In Minute 23 sah dann ein Lauffener Spieler die gelbe Karte und keiner wusste warum. Philipp Ehrle ging zum Schiedsrichter und sagte ihm, dass es absolut nichts war und daraufhin holte der Schiedsrichter beide Kapitäne zu sich und erklärte ihnen, dass er die gelbe Karte zurücknehmen wird. Eine schöne Fairplayaktion der Nummer 15 des TSV.

Nach 32 Minuten hätte der TSV auf 0:2 stellen können. Nach einem Einwurf schoss Jonas Göhner im Strafraum aufs Tor und ein Spieler fälschte den Ball gerade noch so zur Ecke ab.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bekam dann noch Philipp Ehrle eine Chance. Nach einem Einwurf kam er im Strafraum zum Abschluss und wieder war ein Lauffener Bein im Weg und fälschte den Ball ab.

So ging es mit einer verdienten 1:0 Führung in die Pause.

Etwas mehr als fünf Minuten waren in Hälfte zwei gespielt als der TSV zum ersten Mal wechseln musste. Daniel Schmidgall hatte sich bei einem Zusammenprall verletzt und konnte nicht mehr weitermachen. Für ihn kam Albin Salihu in die Partie.

Um die 60. Minute hatte Lauffen eine kleine Druckphase, Pfedelbach verteidigte aber gekonnt und ließ nichts anbrennen.

In der 65. Minute gab es einen Freistoß aus ca. 25 Metern zentral vor dem Tor. Sebastian Hack knallte allerdings den Ball in die Mauer.

Besser machte es Luka Barbir in der 72. Minute. Seinen Freistoß konnte der Lauffener Torhüter nicht festhalten und Tobias Lösch stand goldrichtig und staubte zur 2:0 Führung ab.

Kurz nach dem Anstoß die nächste gute Chance für Pfedelbach die Führung auszubauen. Tobias Lösch bekam den Ball in den Lauf, ging alleine aufs Tor zu, umkurvte den Torhüter und rutschte dann weg. Ein Querpass hätte gereicht. Jonas Göhner und Philipp Ehrle waren in der Mitte völlig blank und hätten nur noch einschieben müssen.

Praktisch im Gegenzug schlug der Lauffener Keeper den Ball ab. Der Ball landete auf der linken Seite und von dort kam der Pass vors Tor. Jens Schmidgall bekam im Lauf den Ball an den Fuß und von dort trudelte der ins eigene Tor.

Statt der 3:0 Führung war Lauffen jetzt wieder im Spiel und drängte auf den Ausgleich.

In der 82. Minute bekamen sie einen Freistoß kurz vor dem Sechzehner zugesprochen. Der Freistoß wurde von Luka Barbirs Hinterteil dermaßen unglücklich abgefälscht, dass er rechts unten zum 2:2 Ausgleich im Tor einschlug.

Bis zum Schluss versuchten beide Mannschaften nochmal ihr Glück in der Offensive aber es blieb am Ende beim 2:2 Unentschieden.

Sportfreunde Lauffen: Marvin Henn, Felix Pratz, Edgar Auer, Nils Eberbach, Tamino Dörr (59. Tobias Pratz), Teseo Gasparro, Robin Prüller (55. Max Claus), Alexander Scherb, Lukas Schulz (62. Denis Tabak), Patrick Lopez (90. Mahmud Touray), Janis Alber - Trainer: André Winkler

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Nico Hütter, Daniel Schmidgall (54. Albin Salihu), Sergen Uzuner, Kaan Uzuner, Philipp Ehrle, Tobias Lösch (78. Adrian Reck), Luka Michael Barbir, Jens Schmidgall, Sebastian Hack, Jonas Göhner - Trainer: Timo Härpfer - Trainer: Nicolas Baur

Tore: 0:1 Sebastian Hack (10. Handelfmeter), 0:2 Tobias Lösch (68.), 1:2 Jens Schmidgall (73. Eigentor), 2:2 Robin Prüller (81.)

Schiedsrichter: Jonathan Holzhauer (Stuttgart)

Zuschauer: 40

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/sportfreunde-lauffen-m1-tsv-pfedelbach-m1-250912



Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/sportfreunde-lauffen-tsv-pfedelbach-532820

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/sportfreunde-lauffen-tsv-pfedelbach-14190767-213511

function svIframeInit(),!1),e.contentWindow.postMessage("message","https://sport.video/")}

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/spfr-lauffen-tsv-pfedelbach/-/spiel/02TNK27MJK000000VS5489BUVSSD35NB#!/section/course

Vorschau:

Am Sonntag, den 21.09.2025 um 15.00 Uhr spielen wir zu Hause gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim.

Ein Vorbericht und das Sportplatzblättle folgen im Laufe der Woche.