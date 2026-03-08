– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach gewann am 18. Spieltag der Bezirksliga Franken am Sonntag, den 8. März 2026 bei der TG Böckingen mit 4:2. Die Pfedelbacher Tore erzielten 2x Marco Gebert, Tobias Lösch und Jonas Göhner. Ein Spielbericht, Bilder, Videos, Ergebnisse und die Tabelle sind online.

Pfedelbach gewinnt in Böckingen mit 4:2!

Nach fünf Minuten schlug Marco Gebert die erste Ecke auf den Kopf von Sebastian Hack aber der brachte keinen Druck hinter den Ball.

Anschließend verlagerte sich das Spielgeschehen ins Mittelfeld und es gab keine nennenswerte Torchancen.

Nach 18 Minuten dann der erste gute Angriff aufs Böckinger Tor und prompt zappelte der Ball im Netz. Luca Barbir ging auf rechts durch, legte zurück in die Mitte auf Jann Baust, der spitzelte den Ball an den linken Fünfmeterraum und da kam Marco Gebert vor einem Verteidiger und dem Torwart an den Ball und netzte zur Führung ein.

Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Nur zwei Minuten später war es erneut Marco Gebert, der auf 0:2 stellte. Pfedelbach kam wieder über rechts und dann schossen sich zwei Böckinger Spieler gegenseitig an. Marco Gebert bedankte sich und konnte am Elfmeterpunkt zum Schuss ansetzten und schoss den Ball rechts unten zur 0:2 Führung rein.

Wiederum nur 2 Minuten später verkürzte die Heimelf auf 1:2. Einen Angriff über rechts konnte Kevin Haas am ersten Pfosten nutzen und kam vor Torhüter Nils Pröllochs an den Ball und der Ball landete im Netz.

In der 32. Minute köpfte Sebastian Hack nach einem Baust-Freistoß von rechts den Ball ins Toraus.

Zwei Minuten später schoss Luka Barbir einen Freistoß von halblinks über das Tor.

Pfedelbach jetzt mit einer Druckphase. In der 37. Minute die nächste gute Chance für den TSV und Jann Baust schoss von der Strafraumkante rechts am Tor vorbei.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte landete dann noch ein Schuss von Jonas Göhner am Außennetz.

Mit einer 2:1 Führung ging es dann in die Kabinen.

In Halbzeit zwei konnten zunächst die Böckinger eine Chance für sich verbuchen. In der 51. Minute gab es eine gute Schusschance der Heimelf von der Strafraumkante und der Ball ging links am Tor der Gäste vorbei.

Im Gegenzug dann der TSV. Luka Barbir eroberte den Ball und machte Tempo. Dann spielte er in die Mitte zu Jonas Göhner und der legte Jann Baust auf, der frei am Keeper scheiterte.

Nur zwei Minuten später scheiterte auch Jonas Göhner am Keeper der Böckinger.

In der 54. Minute gab es eine Ecke für Pfedelbach. Marco Gebert brachte die Ecke schön vors Tor und Tobias Lösch köpfte den Ball mustergültig zum 3:1 ins Tor.

Nur drei Minuten später die Vorentscheidung. Jonas Göhner kam kurz nach der Mittellinie an den Ball und sah, dass der Torhüter zu weit vor seinem Kasten stand und setzte zum Heber an. Der Ball landete sensationell zum 4:1 im Tor der Böckinger.

In der 66. Minute wurde Jonas Göhner geschickt und der Torwart parierte seinen Schuss zur Ecke, die nichts einbrachte.

In der 73. und 75. Minute vergaben Tobias Lösch und Jann Baust weitere gute Chancen für den TSV.

Fünf Minuten vor dem Ende kam die Heimelf dann zur Ergebniskosmetik. Nach einem Pass von links stand der Böckinger Stürmer frei und bugsierte den Ball zum 2:4 ins Tor.

In der 87. Minute konterte Pfedelbach, kam über rechts und passte in die Mitte. Marco Gebert kam frei zum Schuss und setzte den Ball übers Tor.

Kurz vor Ende dezimierten sich die Böckinger dann noch mit einer gelb/roten Karte und nach 95 Minuten pfiff Schiedsrichter Aktay die Partie ab und Pfedelbach nahm völlig verdient drei ganz wichtige Zähler mit nach Hause.

TG Böckingen: Luca Böhringer, Alessio Raucci, Al Mohammad Mohammad, Nicolas Rudolph, Stefan Gündisch, Alan Haberkern (70. Tom Franz), Deniz Kaya (77. Pascal Klier), Lorenz Kopp (80. Dramane Traore), Tom Kühner (37. Valentin Welsch), Kevin Haas, Riccardo Madaro (46. Luke Luft) - Trainer: Deniz Al Hassan - Co-Trainer: Francesco Manzi

TSV Pfedelbach: Nils Pröllochs, Jens Schmidgall, Nico Hütter, Pascal Steigauf, Sergen Uzuner, Marco Gebert, Tobias Lösch (74. Fabian Großer), Luka Michael Barbir, Jann Baust (89. Kaan Uzuner), Sebastian Hack (79. Nicolas Baur), Jonas Göhner - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

Tore: 0:1 Marco Gebert (18.), 0:2 Marco Gebert (20.), 1:2 Kevin Haas (22.), 1:3 Tobias Lösch (54.), 1:4 Jonas Göhner (57.), 2:4 Dramane Traore (85.)

Gelb-Rot: Al Mohammad Mohammad (90./TG Böckingen/Meckern)

Schiedsrichter: Metin Aktay (TSG Hoffenheim)

Zuschauer: 100

Bericht auf FuPa vom 08.03.2026:

Vorschau:

Am Sonntag, den 15.03.2026 um 15.00 Uhr spielen wir zu Hause gegen die Spfr. Lauffen.

Ein Vorbericht und das Sportplatzblättle folgen im Laufe der Woche.