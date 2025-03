Pfedelbach gewinnt das Spitzenspiel gegen die Aramäer mit 3:2!

Pfedelbach gewinnt das Spitzenspiel gegen die Aramäer Heilbronn mit 3:2

Pfedelbach legte gleich los wie die Feuerwehr. Nach zwanzig Sekunden´wurde Philipp Ehrle bedient und der hob den Ball über den herauseilenden Keeper aber auch über das Tor.

Fünf Minuten später nach einem Freistoß durch Andreas Cebulla von der Mittellinie bekam Sebastian Hack die Schusschance und schoss das Spielgerät knapp rechts am Tor vorbei.

In der 10. Minute entschied der Schiedsrichter auf Freistoß für Pfedelbach. Sebastian Hack lief von rechts außen an und donnerte den Ball an die Querlatte des Heilbronner Gehäuses.

Sieben Minuten später wurde Sergen Uzuner vor dem Strafraum abgeräumt und es gab wieder Freistoß für Pfedelbach. Sebastian Hack legte sich den Ball erneut zu Recht und schoss ihn überragend in den rechten Giebel zur völlig verdienten 1:0 Führung.

Nur drei Minuten später gab es Freistoß für die Gäste an der Strafraumgrenze. Mit ihrer ersten Torchance verwandelten die Aramäer durch Simikic den Freistoß im rechten unteren Eck zum 1:1 Ausgleich.

Es entwickelte sich nun immer mehr zu einem hochklassigen Spitzenspiel. Es war viel Tempo drin und ging hin und her.

Nach 39 Minuten führte Pfedelbach einen Freistoß schnell aus und plötzlich tauchte Philipp Ehrle alleine vor Torhüter Gondek auf und schoss diesen an.

Zwei Minuten später durften dann aber die Pfedelbacher Anhänger erneut jubeln. Sebastian Hack kam über links, steckte den Ball durch auf Mansour Ceesay und der bediente Marco Gebert am rechten Pfosten. Der blieb cool und schoss den Ball unten rechts zur erneuten Pfedelbacher Halbzeitführung ins Tor.

Nach der Halbzeit legte Pfedelbach gleich wieder los. Die Schüsse von Hack und Ehrle konnten aber geblockt werden.

In der 50. Minute dann Glück für Pfedelbach. Nachdem Torhüter Hannes Fischle einen Ball nach vorne prallen ließ, schoss ihn der eingewechselte Teku aus abseitsverdächtiger Position ins Tor. Der Schiedsrichter hob auch sofort den Arm und entschied auf Abseits was den Heilbronner Anhang jetzt richtig auf die Palme brachte.

Zwei Minuten später war es dann soweit. Nach einer Ecke kam der Ball zu Nico Hütter und der schoss ihn aus ca. 13 Metern unhaltbar zur 3:1 Führung ins Netz.

Im Gegenzug die Aramäer mit einer guten Schusschance aber Hannes Fischle parierte den verdeckten Schuss überragend.

In der 62. Minute faustete Hannes Fischle eine Flanke nach vorne genau in die Füße von Philipp Ehrle. Der wollte den Ball klären und spielte ihn unbeabsichtigt Simikic in die Füße, der mit seinem zweiten Treffer zum 3:2 verkürzte.

Pfedelbach überließ jetzt plötzlich den Aramäern das Feld und war nur noch am verteidigen.

Bis zur 76. Minute bekam dann Pfedlebach die Partie wieder in den Griff. Marco Gebert kam am Elfmeterpunkt zum Abschluss und der Gästetorhüter Tim Gondek parierte seinen Schuss überragend.

Nur eine Minute später kam Tobias Lösch über rechts und bediente den eingewechselten Jann Baust vor dem Tor und der schoss aus fünf Metern drüber.

Die Aramäer drückten zum Schluss nochmal und waren mit den Entscheidungen des Schiedsrichters überhaupt nicht zufrieden. Dieser pfiff dann nach 95 Minuten die Partie ab und musste sich dann noch den ganzen Frust einiger Gästeanhänger anhören.

Pfedelbach gewann somit verdient auch das dritte Spiel in Folge und kletterte damit auf Tabellenplatz zwei!

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Nico Hütter, Daniel Schmidgall (75. Jann Baust), Mattia Frank, Mansour Ceesay (75. Luka Michael Barbir), Sergen Uzuner, Marco Gebert, Philipp Ehrle (67. Tobias Lösch), Andreas Cebulla (85. Kaan Uzuner), Jens Schmidgall, Sebastian Hack (90. Adrian Reck) - Trainer: Nicolas Baur

Aramäer Heilbronn: Tim Gondek, Markus Hartmann, Alejandro Reinhold (81. Elias Latic), Leon Behncke (62. Noah Perales), Steve Herbsommer, Lahud Abdulahad (46. Albion Ramaj), George Yalman (45. Frank Silvain Teku), Sergen Türk, Robert Grau, Jan Stascak, Nebojsa Simikic - Trainer: David Gotovac - Trainer: Bernd Weippert

Tore: 1:0 Sebastian Hack (19.), 1:1 Nebojsa Simikic (22.), 2:1 Marco Gebert (41.), 3:1 Nico Hütter (52.), 3:2 Nebojsa Simikic (63.)

Schiedsrichter: Marcus Fröhlich (Wasseralfingen)

Zuschauer: 250

Vorschau:

Am Sonntag, den 16.03.2025 um 15.00 Uhr spielen wir auswärts beim FSV Schwaigern.

Ein Vorbericht folgt im Lauf der Woche.