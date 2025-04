Pfedelbach gewinnt das Pokalderby und wirft Öhringen aus dem Pokal

Pfedelbach schmeißt die TSG Öhringen aus dem Pokal!

Die über 500 zahlenden Zuschauer sind voll auf ihre Kosten gekommen.

Der Bezirksligazweite TSV Pfedelbach hat in einem wahren Pokalfight den Tabellenersten TSG Öhringen aus dem Pokal geschmissen.

Bereits in der vierten Spielminute hätte Pfedelbach in Führung gehen können. Eine Ecke kam von links in die Mitte. Die Gäste brachten den Ball nicht weg und dann knallte Sergen Uzuner den Ball an die Latte. Da wackelte das Öhringer Gehäuse zum ersten Mal.

Nach acht Minuten gab es einen langen Ball auf Philipp Ehrle und dann nahm Öhringens bester Mann an diesem Abend, Torhüter Len Brutzer, den Ball vor dem Strafraum beim Klärungsversuch mit der Hand auf. Es gab Freistoß und die gelbe Karte für den Torhüter.

Sebastian Hack legte sich den Ball zurecht und schoss ihn von links auf das rechte Toreck und Brutzer musste sich strecken um den Ball parieren zu können.

Nach 18 Minuten ging der Schiedsrichter zum ersten Mal Richtung Öhringer Bank und teilte dem Trainer ein paar Worte mit.

Nur zwei Minuten später sah Maximilian Egner zu Recht gelb für ein Foul an Mansour Ceesay, der behandelt werden musste aber weitermachen konnte.

Nach 25 Minuten ging der Schiedsrichter wieder raus zur Öhringer Bank und zeigte einem Ersatzspieler die gelbe Karte.

Kurze Zeit später musste Egner mit gelbrot vom Platz als er an der Mittellinie sein zweites Foul beging. Bitter für die Gäste, da sie von nun an nur noch zu zehnt auf dem Platz waren.

Das brachte die Bank der Gäste wohl derart auf die Palme, dass zunächst Co-Trainer Markus Weiß vom Schiedsrichter die gelbe Karte bekam und kurz darauf sein Bruder und Trainer Tobias Weiß erst gelb und nachdem wohl immer noch nicht gut war die gelbrote Karte sah. Jetzt war hier richtig was los.

Nach dreißig Minuten foulte Justin Scholl Sergen Uzuner kurz nach der Mittellinie und sah am Boden liegend die gelbe Karte. Leider verletzte sich der Gästespieler dabei so schwer, dass er ausgewechselt und später mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. Wir wünschen ihm auf diesem Weg gute Besserung.

In der 33. Minute ein super Angriff des TSV. Es ging über Philipp Ehrle auf links, der spielte weiter auf Jann Baust und der verlängerte das Spielgerät auf Marco Gebert, der frei an Torhüter Len Brutzer scheiterte.

Vier Minuten später entschied dann der Schiedsrichter auf Handelfmeter, nachdem Marco Gebert von rechts flanken wollte und ein Öhriner Spieler im Strafraum die Hand zu Hilfe nahm. Es war eine klare Sache.

Der sonst so sichere Elfmeterschütze Sebastian Hack legte sich den Ball zu Recht und schoss nach links unten aber ohne Härte und unplatziert. Torhüter Len Brutzer hielt den Elfmeter.

Zwei Minuten vor der Halbzeit dann die kalte Dusche für die Heimelf. Es folgte der erste Torschuss der Gäste und wie aus dem Nichts landete dieser direkt im Tor. Cedric Weyreter bekam 25 Meter vor dem Tor den Ball und zog einfach mal ab. Der Ball sprang vor Torhüter Hannes Fischle auf und landete neben dem Pfosten im rechten Toreck zur 0:1 Führung für die Gäste. Der Spielverlauf war damit komplett auf den Kopf gestellt.

Kurz darauf pfiff Schiedsrichter Link zur Pause.

Knapp zehn Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt, da gab es erneut Handelfmeter für Pfedelbach nachdem ein Öhringer Spieler den Torschuss von Phillip Ehrle mit der Hand abwehrte. Der Gästespieler hatte zudem Glück, dass er nur die gelb Karte sah.

Jann Baust legte sich den Ball zu Recht und verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:1 Ausgleich.

Pfedelbach hatte ab jetzt die Partie im Griff. Nach der Auswechslung des Ex-Pfedelbachers Wilske gab es in der 66. Minute erneut eine Riesenchance für den TSV. Marco Gebert bekam den Ball und scheiterte dann im letzten Moment an Torhüter Len Brutzer. Bei dem konnten sich die Gäste immer mehr bedanken.

Pfedelbach jetzt mit Chancen im Minutentakt. Nach 73 Minuten wurde Philipp Ehrle auf halblinks bedient und schoss dann das Spielgerät in die Wolken.

Wiederum nur drei Minuten später schoss nach einem Einwurf Nico Hütter aus ca. 20 Metern und Brutzer klärte gerade noch zur Ecke.

Nach 77 Minuten dann die 2:1 Führung für Pfedelbach, doch da hatte der Schiedsrichter was dagegen. Philipp Ehrle kam nach einer Ecke zum Torschuss und schoss den Ball rechts unten rein und dann kam der Pfiff des Schiris. Abseits.

Mittlerweile waren wir in der Crunchtime angekommen. Es lief die 83. Minute und es gab einen Eckball für Pfedelbach. Nach der Ecke durch den eingewechselten Andreas Cebulla schraubte sich Nico Hütter am rechten Pfosten hoch und köpfte den TSV ins Glück und zur 2:1 Führung. Mitten im Jubel sah der bereits ausgewechselte Kaan Uzuner die gelbrote Karte.

Das Spiel war dann bereits in der Nachspielzeit als eine Flanke von links in den Strafraum kam. Den Kopfball vom eingewechselten Tobias Lösch ins rechte Toreck klärte wiederum Brutzer überragend.

Kurz darauf brachte Pfedelbach den Ball erneut vors Tor und mit der Hacke machte Jann Baust den Deckel zum 3:1 drauf. Damit war die Partie entschieden und Pfedelbach steht somit im Pokal-Viertelfinale und fährt am 30.04. zum Derby und Tanz in den Mai nach Michelbach/Wald.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Nico Hütter, Mattia Frank, Mansour Ceesay (81. Luka Michael Barbir), Sergen Uzuner, Kaan Uzuner (58. Andreas Cebulla), Marco Gebert (81. Tobias Lösch), Philipp Ehrle, Jens Schmidgall, Jann Baust, Sebastian Hack (90. Emmanuel Osare) - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Nicolas Baur

TSG Öhringen: Len Brutzer, Yannick Jankowski, Philipp Schropp, Samuel Helming, Maximilian Egner, Cedric Weyreter, Mika Frank, Mert Sipahi, Alessandro Cosentino, Simon Wilske (65. Emre Ipek), Justin Scholl (31. Dionysios Pantelis) - Trainer: Tobias Weis

Tore: 0:1 Cedric Weyreter (43.), 1:1 Jann Baust (55. Handelfmeter), 2:1 Nico Hütter (83.), 3:1 Jann Baust (90.+2)

Gelb-Rot: Maximilian Egner (26./TSG Öhringen/Foulspiel)

Gelb-Rot: Kaan Uzuner (85./TSV Pfedelbach/)

Besondere Vorkommnisse: Sebastian Hack (TSV Pfedelbach) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (37.).

Schiedsrichter: Joscha Link (TSV Lehrensteinsfeld)

Zuschauer: 500

