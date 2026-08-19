Pfedelbach gastiert zum Bezirksligaauftakt in Bad Wimpfen

Am Sonntag, den 23. August 2026 um 15.00 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft zum Auftakt in die Bezirksliga Franken Saison 2026/27 auswärts beim Aufsteiger SG Bad Wimpfen. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 1. Spieltag sind bereits online.

Am kommenden Sonntag, den 23. August 2026, beginnt für unsere 1. Mannschaft die neue Saison in der Bezirksliga Franken. Zum Auftakt gastiert unser TSV Pfedelbach um 15.00 Uhr bei der SG Bad Wimpfen.

Nach einer intensiven Vorbereitung und dem erfolgreichen Start in den Bezirkspokal gilt es nun, wenn es um Punkte geht. Mit dem Saisonauftakt wartet dabei gleich eine interessante Aufgabe auf unsere Mannschaft. Die SG Bad Wimpfen ist nach einem Jahr Abstinenz wieder zurück in der Bezirksliga und konnte sich in der vergangenen Saison über die Meisterschaft in der Kreisliga A2 den Aufstieg sichern.

Für unseren TSV beginnt gleichzeitig eine neue Ära: Dennis Schmieg hat im Sommer das Amt des Cheftrainers übernommen und folgt damit auf Nicolas Baur. Schmieg, der bereits im Dezember 2025 als neuer Trainer für die Saison 2026/27 vorgestellt wurde, geht mit seinem Team nun erstmals in ein Bezirksligaspiel. Unterstützt wird er von Co-Trainer Timo Härpfer.

Erfolgreicher Pflichtspielauftakt im Bezirkspokal

Einen ersten Vorgeschmack auf die neue Saison gab es bereits am vergangenen Samstag. In der 2. Runde des ebmpapst Bezirkspokals musste unser TSV bei der SGM Markelsheim/Elpersheim antreten und setzte sich mit 2:0 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte die Mannschaft in der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse und zog verdient in die nächste Runde ein.

Dieser Sieg war sicherlich wichtig für das Selbstvertrauen. Noch wichtiger wird es nun allerdings sein, die gezeigte Leistung auch in der Liga auf den Platz zu bringen. Im Gegensatz zum Pokal geht es am Sonntag schließlich um die ersten Punkte der neuen Bezirksligasaison.

Neue Saison, neue Voraussetzungen

Die Bezirksliga Franken präsentiert sich auch in der Saison 2026/27 wieder mit einem interessanten Teilnehmerfeld. Neben den etablierten Mannschaften sind mit der SGM MassenbachHausen, der SG Bad Wimpfen, dem VfB Bad Mergentheim und dem SC Michelbach/Wald gleich mehrere Aufsteiger dabei. Absteiger aus der Landesliga ist die SGM Krumme Ebene am Neckar.

Damit wartet auf alle Mannschaften eine spannende und vermutlich erneut sehr ausgeglichene Saison. Für den TSV gilt es, möglichst schnell in den Rhythmus zu kommen und von Beginn an wichtige Punkte zu sammeln.

Gerade der erste Spieltag ist dabei immer etwas Besonderes. Die Vorbereitung ist vorbei, die Karten werden neu gemischt und die Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Umso wichtiger wird es sein, von der ersten Minute an konzentriert aufzutreten, die Zweikämpfe anzunehmen und als Mannschaft geschlossen zu agieren.

Bad Wimpfen ist nicht zu unterschätzen

Mit der SG Bad Wimpfen wartet ein Gegner, den unser TSV aus den vergangenen Spielzeiten bestens kennt. Bereits in der Saison 2024/25 trafen beide Mannschaften in der Bezirksliga aufeinander. Damals endete das Hinspiel in Pfedelbach torlos, ehe sich unser TSV im Rückspiel in Bad Wimpfen mit 6:3 durchsetzen konnte.

Das damalige Ergebnis sollte allerdings keinesfalls zum Maßstab für Sonntag genommen werden. Die SG Bad Wimpfen hat sich weiterentwickelt und wird vor eigenem Publikum alles daransetzen, erfolgreich in die neue Saison zu starten.

Auch in der vergangenen Saison zeigte die SG immer wieder, dass sie vor allem zu Hause unangenehm zu bespielen ist. Im Bezirkspokal erreichte Bad Wimpfen im April 2026 das Viertelfinale und unterlag dort den Sportfreunden Untergriesheim erst nach einem spektakulären Elfmeterschießen mit 4:5.

Unser TSV ist deshalb gut beraten, die Gastgeber von Beginn an ernst zu nehmen und ihnen möglichst wenig Raum zu geben.

Gute Basis schaffen

Für Dennis Schmieg und seine Mannschaft geht es am Sonntag darum, die ersten Schritte in der neuen Saison erfolgreich zu gestalten. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet und konnte mit dem Pokalsieg in Markelsheim bereits ein erstes Erfolgserlebnis feiern.

Jetzt soll auch in der Bezirksliga der erste Dreier her.

Dafür wird es auf eine konzentrierte Defensivleistung, eine hohe Laufbereitschaft und vor allem auf die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor ankommen. Gerade auswärts ist es wichtig, auch in schwierigen Phasen ruhig zu bleiben und die eigene Spielidee konsequent umzusetzen.

Unsere Mannschaft möchte mit einem positiven Erlebnis in die neue Bezirksligasaison starten und sich dabei auch auf die Unterstützung der Pfedelbacher Fans verlassen.

Anpfiff in Bad Wimpfen ist am Sonntag, den 23. August 2026, um 15.00 Uhr.

Unsere Mannschaft freut sich über zahlreiche Unterstützung beim ersten Saisonspiel!

Auf geht's TSV!

Schiedsrichter: Ludwig Schäffer (TV Flein)

Spielbeginn: 15.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 23.08.2026 ab 15.00 Uhr):

https://www.fupa.net/match/sg-bad-wimpfen-m1-tsv-pfedelbach-m1-260823

Vorbericht auf FuPa vom 19.08.2026:

https://www.fupa.net/news/bezirksliga-franken-zwischen-aufstiegshoffnung-und-abstiegssorge-3154297

Die Spielpaarungen vom 1. Spieltag der Bezirksliga Franken: