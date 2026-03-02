Pfedelbach fegt, Aramäer übernimmt – und zwei Spiele fallen aus Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 17. Spieltags von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der 17. Spieltag der Bezirksliga Franken hat die Tabelle mit Wucht umgepflügt: Aramäer Heilbronn steht nun mit 35 Punkten ganz oben – punktgleich mit TG Böckingen, das allerdings erst 16 Spiele hat. FC Union Heilbronn folgt mit 34 Punkten, während TSV Pfedelbach (31) und FSV Schwaigern (30) in Schlagdistanz bleiben. Der Spieltag brachte klare Ergebnisse – und zugleich neue Unruhe: Neuenstein – Böckingen sowie Stetten/Kleingartach – Markelsheim/Elpersheim wurden abgesagt. In einer Liga mit einem Aufsteiger, einem Aufstiegsrelegationsplatz, einem Abstiegsrelegationsplatz und drei Absteigern zählt jeder Punkt – und jede Absage verschiebt den Druck nur auf später.

Pfedelbach setzte ein Ausrufezeichen, das bis in die Spitze hörbar ist. Vor 70 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Daniel Rentschler (Bad Liebenzell) zog TSV Pfedelbach früh davon. Sebastian Hack eröffnete mit dem 0:1 (8.) und legte zum 0:2 (17.) nach. Als Jonas Göhner in der 34. Minute das 0:3 erzielte, war das Spiel praktisch in Pfedelbacher Hand. Nach der Pause erhöhte Jens Schmidgall auf 0:4 (55.). Untergriesheim fand durch Max Weyhrauch immerhin den Treffer zum 1:4 (62.), doch Pfedelbach blieb gnadenlos: Wieder Sebastian Hack zum 1:5 (69.), Jann Baust setzte den Schlusspunkt zum 1:6 (88.).

Für Untergriesheim wird aus einem Mittelfeldwinter ein echtes Warnsignal, für Pfedelbach ist es ein Sieg, der nicht nur Punkte, sondern Selbstvertrauen und Torverhältnis bringt.



Die Partie wurde abgesagt. Die Partie wurde abgesagt.



Auch dieses Kellerduell wurde abgesagt.



Aramäer Heilbronn hat die Spitze nicht erobert, sondern sich hineingespielt. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach der Favorit direkt nach der Pause durch: Robin Dörner traf zum 0:1 (47.). Lahud Abdulahad erhöhte in der 67. Minute auf 0:2, Milot Halilaj machte in der 84. Minute alles klar. Ein sachlicher, aber entschlossener Sieg – und einer, der Aramäer nun bei 35 Punkten an die Tabellenspitze bringt.



Schwaigern gewann nicht nur, Schwaigern dominierte. Miguel Artero traf zum 0:1 (28.), danach zog das Spiel in der zweiten Hälfte endgültig weg: Maximilian Alban (66.) zum 0:2, Mika Weinhold (74.) zum 0:3. In der Schlussphase schlug Christian Wacker doppelt zu – 0:4 (89.) und 0:5 (90.+2). Für Botenheim ist das ein harter Dämpfer, für Schwaigern ein Ergebnis, das im oberen Rennen nachdrücklich mitredet.



Friedrichshall erledigte die Aufgabe früh und kontrolliert. Unter Schiedsrichter Volker Killus traf Marvin Knoll bereits in der 8. Minute zum 1:0. Fabio Schumacher entschied die Partie in der 66. Minute mit dem 2:0. Für Mulfingen/Hollenbach bleibt es ein weiterer Rückschlag im unteren Feld, während Friedrichshall mit dem Sieg die Position in der oberen Tabellenhälfte festigt.



Union Heilbronn lieferte ein Offensivspiel mit spätem Nachdruck. Vor 105 Zuschauern traf Luciano Gruosso zum 1:0 (17.), Nebojsa Simikic erhöhte auf 2:0 (36.). Kurz nach der Pause wurde es kurzzeitig hektisch: Kevin Herrmann unterlief in der 48. Minute ein Eigentor zum 2:1. Doch Union blieb stabil: Wieder Nebojsa Simikic zum 3:1 (58.). In der Nachspielzeit machte Union das Ergebnis deutlich: Jon Ahmeti (90.+2) und Salvatore Climaco (90.+3) stellten auf 5:1. Ein Sieg, der Union mit 34 Punkten dicht an die Spitze heranführt.