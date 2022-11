Pfedelbach fährt zum Hohenlohe-Derby in der Landesliga nach Satteldorf

Am Samstag, den 5. November 2022 um 14.30 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft am 15. Spieltag der Landesliga im Hohenlohe-Derby bei der SpVgg Gröningen-Satteldorf.

Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 15. Spieltag sind bereits online.

- Vorbericht:

Nach dem 2:0 Heimsieg gegen den TSV Obersontheim wollen wir auswärts im nächsten Hohenlohe-Derby bei der SpVgg Gröningen-Satteldorf nachlegen. Die Satteldorfer stehen momentan mit zwei Punkten weniger als unser TSV auf Platz 12 der Tabelle. Die Spiele gegen Satteldorf waren in der Vergangenheit immer eng umkämpft. So wird es auch dieses Mal sein. Beide Mannschaften haben ein ähnliches, ausgeglichenes Torverhältnis. Satteldorf hat bisher drei Tore mehr geschossen aber dafür auch drei mehr bekommen. Unser Team wird alles daransetzen um mit einem Auswärtssieg aus dem 6-Punkte-Spiel in Satteldorf nach Pfedelbach zurückzukehren.

Schiedsrichter: Anes Ramic (SC Lehr)

Schiedsrichterassistent 1: Michael Miller (FC Strass)

Schiedsrichterassistent 2: Armin Wäckerle (TSV Blaustein)

Spielbeginn: 14.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Samstag, 05.11.2022 ab 14.00 Uhr)